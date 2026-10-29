Jalisco refleja la diversidad de México a través de la tradición del Día de Muertos

En una entrevista con la Agencia EFE, la titular de turismo explicó que, además, supone una buena ocasión para conocer la diversidad y riqueza de Jalisco, una región que destaca por ser la cuna del tequila y el mariachi.

“La Noche de Muertos en Jalisco se vive como en ningún otro lugar del país y este es el primer año en el que lanzamos todo ello conjunto en el Festival de las Almas, porque las expresiones de Jalisco llevan muchos años existiendo de manera orgánica: las grandes catrinas monumentales, los altares, los desfiles, las cabalgatas; ahora lo hemos englobado todo en un mismo evento con más de 30 municipios”, detalló.

Fridman se encuentra en una gira por Europa en la que anunció el acuerdo con Aeroméxico para iniciar un vuelo directo entre París y Guadalajara, participó en la Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) celebrada en Malta, y estará la próxima semana en la World Travel Market (WTM) de Londres como parte de una campaña de promoción turística.

“Nos importa mucho seguir fortaleciendo estos distintos mercados que eligen a México como sitio de vacación. Por supuesto, España está entre los primeros lugares del mercado europeo, pero también el británico, el italiano, el francés o el alemán”, comentó durante la conversación.

Fridman aseguró que la estrategia es “entender que Jalisco por sí mismo es como un país”, es decir, se presenta como mucho más allá de “un destino aislado como pudiera ser Guadalajara o Puerto Vallarta”, a los que calificó como destinos ancla.

Así pues, quiso destacar las rutas del tequila o de la raicilla, dos rutas vitivinícolas que lanzarán en los próximos meses, junto a los doce pueblos mágicos de la región, el lago más grande de México y la diversidad entre bosques, selva y costa.

Respecto a una de las cuestiones que más preocupan a los turistas, Fridman respondió con claridad: “Jalisco es un destino seguro”.

Reconoció que son “sensibles y conscientes” de las dudas de muchos visitantes por algunas situaciones como la que ocurrió a principios de este año tras un operativo en Tapalpa en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y que provocó bloqueos y quema de vehículos en distintos puntos del sur del Estado.

Fridman expresó que esas situaciones son puntuales y que pueden ocurrir en “todas partes del mundo”, por lo que cree que, gracias al trabajo de las autoridades y al de un viajero responsable, “no impide necesariamente el ejercicio turístico”.

Como ejemplo del compromiso con la seguridad puso el éxito del reciente Mundial de fútbol que tuvo como una de sus sedes a Guadalajara, con un saldo de más de 2,6 millones de visitantes y un 97 % de ocupación hotelera en los días de partido.

“Esas imágenes dieron la vuelta al mundo, un Mundial lleno de festividad, de calidez, de mariachis, de tequila, muy al estilo Jalisco, pero con un saldo blanco y con turistas realmente disfrutando”, manifestó.

Por último, desde la Secretaría de Turismo de Jalisco -institución que colabora con EFE en la difusión del contenido- recordaron que el turismo representa casi el 10 % del PIB de una región “capacitada para organizar eventos internacionales” como el congreso ITB Americas, la FIL de Guadalajara o la gala The 50 Best Restaurants, entre otros.