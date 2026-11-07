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Viajes
07 de noviembre de 2026 - 18:17

Tonga: el reino polinesio donde se puede nadar con ballenas

Isla del Reino de Tonga.
Isla del Reino de Tonga.Shutterstock

Tonga es un archipiélago de unas 170 islas coralinas y volcánicas en el Pacífico Sur, conocido por su cultura polinesia y por la posibilidad de nadar con ballenas jorobadas.

Por ABC Color
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En Oceanía, al este de Fiyi y al sur de Samoa, se ubica Tonga, la única monarquía constitucional del Pacífico que nunca fue colonia, y eso ayudó a conservar el anga faka-tonga, la manera tongana de vivir. Las islas se agrupan en Tongatapu, Ha’apai y Vava’u.

Neiafu, isla Vava'u. Puerto de refugio, Reino de Tonga.
Neiafu, isla Vava'u. Puerto de refugio, Reino de Tonga.

Se llega por el aeropuerto internacional Fua’amotu (TBU), en Tongatapu. Hay vuelos regulares desde Auckland, Sídney y Nadi, y entre grupos de islas se viaja en vuelos domésticos cortos o en ferry.

Lea más: La costa de los árboles gigantes: viaje al reino milenario de los bosques de Kauri en Nueva Zelanda

¿Qué ver y qué hacer?

Una mujer nada con dos ballenas jorobadas, una madre y su cría, en las islas Vava’u, en el Reino de Tonga.
Una mujer nada con dos ballenas jorobadas, una madre y su cría, en las islas Vava’u, en el Reino de Tonga.
  • Nadar con ballenas jorobadas en Vava’u: de julio a octubre las ballenas llegan a estas aguas cálidas a parir y criar. Tonga es uno de los pocos lugares del mundo donde se puede nadar con ellas, siempre con guía y bajo reglas estrictas.
  • Mapu’a ‘a Vaea (los sopladores de Houma): en la costa sur de Tongatapu, el oleaje empuja agua por las grietas del arrecife y la lanza hasta 30 metros de altura.
  • Ha’amonga ‘a Maui: megalito de coral del siglo XIII, apodado el “Stonehenge del Pacífico”. Lo levantó el antiguo Imperio Tu’i Tonga.
HaAmongaamonga Maui ("La Carga de Maui"), Tongatapu, Tonga.
HaAmongaamonga Maui ("La Carga de Maui"), Tongatapu, Tonga.

Lea más: Samoa: qué ver entre selvas, playas de coral y aldeas tradicionales

¿Qué comer?

Pescado crudo marinado en limón y leche de coco, con verduras frescas.
Pescado crudo marinado en limón y leche de coco, con verduras frescas.

La cocina se basa en pescado fresco y tubérculos.

  • ‘Ota ‘ika: pescado crudo marinado en limón y leche de coco, con verduras frescas.
  • Lu pulu: carne con leche de coco envuelta en hojas de taro y cocida lentamente en el umu, el horno de tierra tradicional.
  • Kava: bebida ceremonial hecha con la raíz de Piper methysticum, infaltable en reuniones sociales y ceremonias.

¿Cuál es la mejor época para viajar?

La temporada seca va de mayo a octubre, con temperaturas de 21 °C a 26 °C. Es la mejor para actividades en el agua y coincide con las ballenas.

Antiguas tumbas reales o "langi", Nuku Alofa, Tonga.
Antiguas tumbas reales o "langi", Nuku Alofa, Tonga.

De noviembre a abril hace más calor y llueve de forma intermitente.

Lea más: Zanzíbar, Tanzania: un laberinto de especias y atardeceres en el Índico

Información útil

Mapu'a 'a Vaea, Tonga.
Mapu'a 'a Vaea, Tonga.
  • Duración recomendada: 7 a 10 días para combinar Tongatapu y Vava’u.
  • Movilidad: alquiler de autos en Tongatapu; embarcaciones locales entre islas.
  • Moneda e idioma: pa’anga (TOP). Idiomas oficiales: tongano e inglés.
  • Consejo práctico: los domingos el comercio cierra y la actividad se frena por respeto religioso.

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