Tonga: el reino polinesio donde se puede nadar con ballenas

En Oceanía, al este de Fiyi y al sur de Samoa, se ubica Tonga, la única monarquía constitucional del Pacífico que nunca fue colonia, y eso ayudó a conservar el anga faka-tonga, la manera tongana de vivir. Las islas se agrupan en Tongatapu, Ha’apai y Vava’u.
Se llega por el aeropuerto internacional Fua’amotu (TBU), en Tongatapu. Hay vuelos regulares desde Auckland, Sídney y Nadi, y entre grupos de islas se viaja en vuelos domésticos cortos o en ferry.
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¿Qué ver y qué hacer?
- Nadar con ballenas jorobadas en Vava’u: de julio a octubre las ballenas llegan a estas aguas cálidas a parir y criar. Tonga es uno de los pocos lugares del mundo donde se puede nadar con ellas, siempre con guía y bajo reglas estrictas.
- Mapu’a ‘a Vaea (los sopladores de Houma): en la costa sur de Tongatapu, el oleaje empuja agua por las grietas del arrecife y la lanza hasta 30 metros de altura.
- Ha’amonga ‘a Maui: megalito de coral del siglo XIII, apodado el “Stonehenge del Pacífico”. Lo levantó el antiguo Imperio Tu’i Tonga.
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¿Qué comer?
La cocina se basa en pescado fresco y tubérculos.
- ‘Ota ‘ika: pescado crudo marinado en limón y leche de coco, con verduras frescas.
- Lu pulu: carne con leche de coco envuelta en hojas de taro y cocida lentamente en el umu, el horno de tierra tradicional.
- Kava: bebida ceremonial hecha con la raíz de Piper methysticum, infaltable en reuniones sociales y ceremonias.
¿Cuál es la mejor época para viajar?
La temporada seca va de mayo a octubre, con temperaturas de 21 °C a 26 °C. Es la mejor para actividades en el agua y coincide con las ballenas.
De noviembre a abril hace más calor y llueve de forma intermitente.
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Información útil
- Duración recomendada: 7 a 10 días para combinar Tongatapu y Vava’u.
- Movilidad: alquiler de autos en Tongatapu; embarcaciones locales entre islas.
- Moneda e idioma: pa’anga (TOP). Idiomas oficiales: tongano e inglés.
- Consejo práctico: los domingos el comercio cierra y la actividad se frena por respeto religioso.