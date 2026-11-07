Tonga: el reino polinesio donde se puede nadar con ballenas

En Oceanía, al este de Fiyi y al sur de Samoa, se ubica Tonga, la única monarquía constitucional del Pacífico que nunca fue colonia, y eso ayudó a conservar el anga faka-tonga, la manera tongana de vivir. Las islas se agrupan en Tongatapu, Ha’apai y Vava’u.

Se llega por el aeropuerto internacional Fua’amotu (TBU), en Tongatapu. Hay vuelos regulares desde Auckland, Sídney y Nadi, y entre grupos de islas se viaja en vuelos domésticos cortos o en ferry.

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¿Qué ver y qué hacer?

Nadar con ballenas jorobadas en Vava’u: de julio a octubre las ballenas llegan a estas aguas cálidas a parir y criar. Tonga es uno de los pocos lugares del mundo donde se puede nadar con ellas, siempre con guía y bajo reglas estrictas.

Mapu’a ‘a Vaea (los sopladores de Houma): en la costa sur de Tongatapu, el oleaje empuja agua por las grietas del arrecife y la lanza hasta 30 metros de altura.

Ha’amonga ‘a Maui: megalito de coral del siglo XIII, apodado el “Stonehenge del Pacífico”. Lo levantó el antiguo Imperio Tu’i Tonga.

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¿Qué comer?

La cocina se basa en pescado fresco y tubérculos.

‘Ota ‘ika: pescado crudo marinado en limón y leche de coco, con verduras frescas.

Lu pulu: carne con leche de coco envuelta en hojas de taro y cocida lentamente en el umu , el horno de tierra tradicional.

Kava: bebida ceremonial hecha con la raíz de Piper methysticum, infaltable en reuniones sociales y ceremonias.

¿Cuál es la mejor época para viajar?

La temporada seca va de mayo a octubre, con temperaturas de 21 °C a 26 °C. Es la mejor para actividades en el agua y coincide con las ballenas.

De noviembre a abril hace más calor y llueve de forma intermitente.

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