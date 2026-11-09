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09 de noviembre de 2026 - 10:00

Maldivas impulsa una prohibición permanente a la entrada de israelíes ante guerra en Gaza

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Nueva Delhi, 9 nov (EFE).- El presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu, anunció este lunes que el Gobierno impulsará una ley para prohibir permanentemente la entrada de israelíes al paradisíaco archipiélago en protesta por el genocidio en Gaza.

Por EFE
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En abril de 2025, una reforma a la Ley de Inmigración ya había vetado la entrada a personas con pasaporte israelí hasta que cesaran los ataques iniciados el 7 de octubre de 2023 en la región palestina de Gaza.

"Sin embargo, el proyecto de ley actual establece una prohibición incondicional de entrada para cualquier persona que posea un pasaporte israelí, independientemente de cómo cambien las circunstancias", explicó la oficina de la Presidencia en un comunicado.

La legislación propuesta también prohíbe a los ciudadanos israelíes o a las entidades controladas por israelíes comprar o invertir en proyectos inmobiliario, según reportó el medio local Sun.

Maldivas, al igual que la amplia mayoría de países de mayoría musulmana, se ha mostrado especialmente crítico con Israel desde el inicio del conflicto en Gaza, en el que ya han muerto más de 74.000 palestinos en ataques israelíes, según datos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás.

Maldivas ha insistido en que Israel debe rendir cuentas ante los organismos internacionales por su actuación en el conflicto.

Este archipiélago compuesto por más de mil islas aboga por la creación de una Palestina independiente y soberana, con las fronteras anteriores a 1967, año en que tuvo lugar la guerra de los Seis Días.

Maldivas es un popular destino turístico por su clima cálido y sus extensas playas, y recibió más de 2,2 millones de turistas extranjeros en 2025, según cifras oficiales.

La representación israelí es históricamente muy pequeña comparada con el resto de nacionalidades. Apenas 1.435 turistas israelíes visitaron el archipiélago en 2024, antes del veto; mientras que casi 11.000 que lo hicieron en 2023, año en que comenzó el conflicto en Gaza.

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