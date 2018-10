Esperando a Lucía con blues

Con mucho éxito se desarrolló el "Lucille Blues Festival", que tuvo lugar en un reconocido local gastronómico de la capital guaireña. Varios artistas nacionales e internacionales participaron del evento.

VILLARRICA (Carlos Ávalos, corresponsal). Claudio Duarte, productor del evento, comentó que dicha actividad nació como una iniciativa para recibir a su primera hija que llevará el nombre de Lucía, por lo que el evento fue denominado “Lucille” en inglés, y surgió con la idea de volver a juntarse con un grupo de amigos y generar un espacio en el que se vuelva a escuchar música blues, después de varios años, y lo segundo, ver la posibilidad de recaudar dinero para poder recibir a Lucía a fines de diciembre con un poco de capital, para costear algunos gastos que conlleva el embarazo de su esposa, Mirtha Dávalos.

Asimismo, indicó que también buscan generar un espacio diferente en Villarrica, que ya tiene el rock and roll, el Folklore y otros estilos que tienen una discusión muy importante en la cultura guaireña y a eso quieren agregarle el jazz y blues.

Explicó que la denominación de "Lucille", además de que se haya puesto en honor al nombre de su primera hija, también fue para recordar al renombrado guitarrista B. B. King, que le había puesto ese nombre a su instrumento.

En la ocasión, subieron al escenario Gustavo Sánchez Haase & the One Man Band. Igualmente, desde Argentina vinieron Hernan Tamanini, Tito Agulla Blues Band, The Posadas Jug Band y Cristian Benítez & Maxi Chávez.

El evento se llevó a cabo en un reconocido local gastronómico de Villarrica denominado “Patio Gua’i” muy popular por la preparación de su “Hamburguesa Casera Gua’i“, y que está ubicado en el microcentro de la ciudad.