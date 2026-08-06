Nuestra Historia

Editorial AZETA S.A.

Fundada el 8 de agosto de 1967. Clausurada el 22 de marzo de 1984 por defender la libertad. Reinicia sus ediciones el 22 de marzo de 1989.

Dirección: Yegros 745. Asunción, PARAGUAY. E-mail: diarioabc@abc.com.py Teléfono: (595 21) 491-160 Fax: (595 21) 493-059

Inicios del periodismo en el Paraguay

La prensa paraguaya reconoce su nacimiento en el periódico gubernamental “El Paraguayo Independiente”, creado por el entonces presidente de la República, don Carlos Antonio López, el 26 de abril de 1845. El medio tuvo una efímera vida, ya que desapareció al conseguir su único objetivo: que el gobierno argentino reconozca la soberanía del Paraguay.

Durante la Guerra contra la Triple Alianza (Brasil, Argentina y Uruguay), a finales del siglo pasado, el periodismo desempeñó un papel importante en la defensa de la soberanía nacional y la exaltación de los valores patrios (“El Centinela”), a la par que presentaba interesantes aportes técnicos como la utilización de los grabados (“Cabichuí”).

Terminada la contienda del 70, se crearon los dos partidos tradicionales del Paraguay: el Liberal y el Colorado, lo que influyó de manera prominente en el contenido altamente ideológico de los periódicos de la época. La prensa independiente propiamente dicha empieza a cobrar preponderancia recién a mediados del presente siglo, en los años 50, cuando el entonces decano del periodismo, el diario “La Tribuna”, deja de ser vocero del Partido Liberal y se proclama independiente.

En los años 60, los medios de comunicación masiva son objeto de estudios académicos a nivel terciario y en el Paraguay se crean las dos escuelas universitarias de periodismo (en la Universidad Nacional de Asunción y en la Universidad Católica).

Poco después, aparece en la palestra el matutino ABC Color.

ABC Color, fundado el 8 de agosto de 1967

La fundación del diario ABC Color, el 8 de agosto de 1967, viene a significar la apertura de la época contemporánea del periodismo paraguayo, pues introduce renovaciones estructurales que afectan tanto los aspectos gráficos como el contenido comunicacional.

En el aspecto periodístico, proclama un lema renovador: “Un diario joven con fe en la patria”, es decir, un medio de comunicación dispuesto a apoyar lo mejor de la tradición, la cultura, la generosidad y la buena voluntad del pueblo paraguayo para caminar en forma decidida hacia la modernidad y el progreso. Desde sus páginas, con editoriales, comentarios, noticias y campañas de prensa, el diario incentivó el cultivo de los valores democráticos, los beneficios de la libertad de expresión, la lucha contra la dictadura stronista imperante en la época, el fomento de la conciencia cívica de la ciudadanía y brindó un sostenido apoyo a la educación en todos sus niveles.

Adelantos técnicos de vanguardia en los años 60

El diario ocasiona una verdadera revolución en los aspectos técnicos y gráficos de impresión.

En el campo de la circulación, ABC es el primer periódico de vigencia realmente nacional, ya que instaura un sistema propio de distribución en la capital y sucursales en las principales ciudades del interior, logrando que el diario sea un artículo de consumo regular por parte de amplias capas de la población, un privilegio antes reservado solo a un reducido círculo social y político.

ABC Color, que se había iniciado en agosto de 1967 con una tímida cantidad de 10.000 ejemplares diarios, llegó a tener, a mediados de la década de los 70, una tirada promedio de 75.000 ejemplares y más adelante superó los 100.000 diarios publicados.

Defensa de la libertad de expresión

Ningún periódico que cultive en serio la libertad de expresión puede estar exento de problemas con el Gobierno y con sectores retrógrados de la sociedad.

ABC conoció muchas y graves dificultades a lo largo de su existencia, a causa de su irrenunciable vocación de defensa de la libertad de expresión y sus esfuerzos por acompañar a los sectores sociales que buscaban la modernización del país, lo que le llevó a una situación de enfrentamiento con el sistema dictatorial. El periódico fue calumniado, hostigado, perseguido y posteriormente clausurado, en forma definitiva, por la dictadura impuesta por el dictador Alfredo Stroessner.

A través de audiciones radiales, artículos periodísticos y discursos de sus voceros, la dictadura stronista procuró, por todos medios, silenciar la voz del diario, que era, en última instancia, la voz del pueblo. El hostigamiento policial directo llega entre abril y mayo de 1983 y se canaliza en contra de los vehículos que distribuían el diario, llegando incluso a impedir su circulación.

El cierre de ABC por la dictadura de Stroessner

En julio de 1983, el diario es permanentemente hostigado por el Gobierno y su director, Aldo Zuccolillo, es enviado a prisión por 11 días. Asimismo, son detenidos e incomunicados por algunos días, o semanas, periodistas de distintos diarios, revistas y emisoras de radio.

El proceso de represión a la prensa aumenta hasta llegar al cierre definitivo del diario ABC Color, el 22 de marzo de 1984, cuando el Ministerio del Interior da la orden de suspensión por “tiempo indefinido”.

La dictadura imperante mostraba así que no tenía intenciones de aflojar los niveles de opresión, sino seguir manteniendo la mano dura en todos los aspectos de la vida nacional.

La dictadura prohibió igualmente que los periodistas que perdieron sus empleos por la clausura de ABC editasen un “Suplemento Educativo” y un “Suplemento Deportivo”.

El 30 de mayo de 1984, el Ministerio del Interior cuestiona la aparición del “Extra Deportivo Semanario Color”, impreso en Editorial Azeta S.A. (de ABC Color) con participación de periodistas del clausurado matutino. Prohíbe la redacción y publicación de los artículos por “periodistas no deportivos”.

Asimismo, el 13 de junio de ese mismo año, el mismo ente público comunica al periodista Alfredo M. Seiferheld que el “Suplemento Educativo” que se editaba bajo su dirección, también impreso por Azeta, debía recurrir a otra imprenta, “por razones de seguridad interna”. En abril del 85, varios ex periodistas de ABC, bajo la dirección del Mons. Melanio Medina, solicitan autorización al Ministerio del Interior para editar un semanario, “El Chaqueño”, pero les fue denegado el permiso.

Luego el mismo grupo de periodistas y Mons. Medina editan la revista mensual “Nuestro Tiempo”. La imprenta que realizó el trabajo fue allanada y los ejemplares secuestrados.

El diario ABC permaneció clausurado desde el 22 de marzo de 1984 hasta el 22 de marzo de 1989, fecha en que se reabrió gracias al derrocamiento de la dictadura ocurrido en febrero de ese año.

Persecución a periodistas

No solamente nuestro diario como tal fue objeto de represión por parte de la dictadura, sino, sobre todo, muchos periodistas que trabajaban en él. He aquí un breve relato de los hechos.

El 11 de noviembre de 1968 es apresado el Secretario General de ABC, Roberto Thompson, por la publicación de un chiste sobre los militares y la guerra del Chaco. Tras permanecer algunos días en prisión, es enviado al Chaco. El 7 de junio de 1972 es detenido Francisco Talavera, Secretario General interino de ABC; permaneció privado de su libertad por dos días, acusado de la publicación de artículos de denuncia social.

En diciembre de ese mismo año, es detenido por funcionarios de Investigaciones el jefe de la Sección Internacionales de ABC, Miguel Angel Curiel. Lo liberan después de varios días de angustiosa incertidumbre porque no se lograba saber en dónde estaba detenido.

En 1974 es detenido por segunda vez Roberto Thompson. Permanece por varios meses incomunicado. Tiempo después, se traslada definitivamente a los Estados Unidos.

Alcibiades González Delvalle, periodista de ABC y en ese entonces Secretario General del Sindicato de Periodistas del Paraguay, es apresado e incomunicado en noviembre y diciembre de 1979; otra vez en junio de 1980, y por tercera vez en setiembre de 1983, acusado por la Policía de incitar a la población, desde su columna periodística, a violar la ley.

El 29 de febrero de 1980 es arrestado el periodista Héctor Rodríguez, bajo la acusación de haber anunciado el regreso al país de miembros del MOPOCO, atribuyendo la información al titular del Partido Colorado, Juan Ramón Chaves. Se lo mantiene incomunicado hasta el 27 de marzo del mismo año.

En agosto de 1982 fue a prisión durante cuatro meses el periodista Ramón Santiago Moreno, corresponsal de ABC en Luque.

El 9 de abril de 1983 es expulsado del Paraguay por efectivos policiales el periodista uruguayo José María Orlando, quien cumplía labores de asesoramiento en ABC.

También en julio de ese mismo año, fue alojado en la Penitenciaría Nacional por 11 días el director de ABC, Aldo Zuccolillo. El 20 de diciembre es detenido por personal del Departamento de Investigaciones el periodista Jesús Ruiz Nestosa, quien permaneció incomunicado hasta el 24 de diciembre.

El 16 de marzo de 1984 es detenido por segunda vez Aldo Zuccolillo, quien queda en Investigaciones por espacio de siete días.

En 1985, durante la clausura de ABC por la dictadura, es privado de su libertad su experiodista Edwin Brítez, quien entonces ejercía como coordinador de la revista “Nuestro Tiempo”. Fue liberado al día siguiente, tras interrogatorio y allanamiento de su domicilio.

En 1985, en dos ocasiones diferentes, tanto el director de ABC como el de Radio Ñandutí, Humberto Rubín, son “invitados” por el jefe de Policía de Asunción a abandonar el Paraguay “si el país no les gusta”.

Ya en la década de los 90, el corresponsal de ABC en Ciudad del Este, Héctor Guerin, fue amenazado de muerte, luego fue objeto de una emboscada con balacera y, finalmente, logró escapar con vida de un intento de asesinato por encargo descubierto a tiempo por la Policía.

Defensa de los intereses nacionales

En distintas épocas y ante diversas circunstancias, ABC Color asumió decididamente la defensa de los más altos intereses nacionales, denunciando situaciones que, a su criterio, estaban violando elementales principios de soberanía y dignidad del país, así como casos de corrupción. En ese marco, varias fueron las campañas de prensa emprendidas por el diario. A continuación mencionamos algunas de ellas:

Una campaña que marcó historia fue realizada por ABC en la defensa de los intereses paraguayos en la construcción y puesta en marcha una de las más grandes represas hidroeléctricas del mundo: Itaipú. Con empeño y abundancia de datos, demostró a la opinión pública la necesidad de renegociar el Tratado de Itaipú en condiciones más favorables a nuestro país.

En otro orden, ABC realizó importantes aportes a la mejor comprensión de la historia reciente del país, a través de una serie de entrevistas a protagonistas sobrevivientes, tarea llevada a cabo por el periodista e historiador ya desaparecido Alfredo Seiferheld, tarea que fue abruptamente suspendida por la clausura del diario en marzo de 1984.

Apoyo a la educación de ABC

Una preocupación permanente del diario fue y es mejorar el nivel de educación de nuestra gente. En ese sentido, incorporó desde sus comienzos un suplemento destinado a apoyar a los maestros y alumnos del país.

Una obra pionera, en ese sentido, es llevada adelante por el Departamento de Servicios Educativos, con una serie de aportes del diario al esfuerzo docente para la formación de ciudadanos libres y participativos.

El “ABC Escolar” (originalmente denominado “Suplemento Escolar”) nació con el propio diario en 1967 y sigue vigente hasta el día de hoy, tanto en papel como en la web. Semana tras semana, durante el año lectivo, contiene instrucciones, orientaciones y contenidos pedagógicos tanto para los alumnos como para los docentes, habiéndose constituido en una herramienta auxiliar de primera necesidad en las aulas de los establecimientos de enseñanza primaria en todo el país.

Los “Talleres de Periodismo” se encargaban de capacitar a niños (“Periodismo Joven”) en los principios básicos de la comunicación masiva.

“Las Bibliotecas Viajeras de ABC Color” han llevado libros de cuentos infantiles, textos de capacitación y materiales didácticos a centenares de escuelas de todo el país.

Otros servicios educativos que fueron apareciendo posteriormente son “ABC Color en las Aulas”, que promueve la utilización del periódico como recurso didáctico; “El uso del diario en la Escuela”, la Escuela de Padres y seminarios diversos.

Apoyo a la producción

En una línea similar, el suplemento “ABC Rural”, cuyo slogan es “En el campo está nuestro futuro”, se constituye en un instrumento de gran utilidad en los medios agrícolas y ganaderos por proporcionar en forma constante informaciones y orientaciones técnicas sobre los temas del sector. Este suplemento también aparece desde los inicios del diario.

El Departamento Rural también organizaba cursos sobre distintos temas de la producción, conjuntamente con gobernaciones departamentales o municipales, conforme a la potencialidad de cada zona o al interés de los productores por recibir informaciones sobre determinados temas.

A fin de complementar la labor educativa del diario, también fueron editados en forma periódica distintos fascículos coleccionables que abordaban diversos temas de interés cultural para toda la familia.

ABC Digital, en línea desde el 9 de julio de 1996

ABC Digital, el primer periódico nacional en Internet, empezó su labor el 9 de julio de 1996. Desde ese día no ha hecho más que crecer en su afán de mantener al público informado en todo momento, con información inmediata pero verificada y en diversos formatos.

Hoy ABC es el medio de comunicación paraguayo más visitado en la web y es el sitio web paraguayo que lidera el ránking también, con alrededor de un millón de páginas vistas diarias.

El sitio web se destaca por su contenido de calidad, las noticias de último momento y los artículos de profundidad, pensados para ser consumidos en línea.

Además ofrece a su audiencia contenido variado que va desde los juegos de ingenio en línea, a las recetas de cocinas o una plataforma de búsqueda de empleo.

Está también a la vanguardia de la tecnología en la industria periodística, incorporando permanentemente recursos tecnológicos que ponen en el centro a la audiencia y sus necesidades, con un plantel de periodistas en permanente proceso de capacitación.

Los desafíos de hoy

Un diario nunca concluye su misión. Al igual que la democracia, está en permanente búsqueda de perfeccionamiento y constantes replanteos sobre las debilidades, logros y problemas que lo aquejan.

En este sentido, los desafíos de ABC Color en el siglo XXI no son muy distintos de aquellos que se abordaron al iniciar su camino: la defensa de los ideales superiores de la humanidad, la pasión y difusión de la verdad, el cultivo irrestricto de la libertad de expresión, el fomento de la cultura cívica, la lucha frontal contra la corrupción, la violación de los derechos humanos y el abuso de poder.

A estos desafíos se suma el aceleramiento de los cambios que impone la tecnología, que han cambiado abruptamente la industria del periodismo y obligan a acelerar el paso para estar siempre a la vanguardia.

Seguimos teniendo fe en la patria y, sobre todo, fe en la ciudadanía, en sus valores morales y cívicos, para forjar un futuro mejor para las próximas generaciones.

© Reservados todos los derechos de Propiedad Intelectual. Diario ABC Color y ABC Color Digital Asunción - Paraguay