“La Gran Aventura Lego 2”: todo sigue siendo increíble

Por Kike Sosa

La continuación de “La Gran Aventura Lego” regresa con la misma creatividad caótica, el encanto y el corazón que hicieron de su predecesora una de las mejores películas animadas de la década.

Hace cinco años, lo que bien podría haber sido una pauta comercial de dos horas para los populares juguetes de construcción Lego resultó ser una maravillosa sorpresa de la mano de Phil Lord y Christopher Miller, dos expertos en convertir en oro ideas dudosas.

Era un filme frenético, colorida y rebosante de creatividad que hacía una oda a la creatividad misma, en especial la creatividad infantil por medio de la cual todo tiene un potencial infinito de ser literalmente cualquier cosa.

La secuela que llegó ahora a cines es, sencillamente, más de eso. Y aunque “más de lo mismo” es una expresión que suele usarse de forma derogativa, en este caso no veo motivo para quejarme.

Cinco años han pasado también en el mundo de la película desde la primera aventura de Emmet (Chris Pratt) y sus amigos en la imaginación de un niño.

Sin embargo, la noticia de que ahora su hermana menor también podría jugar se tradujo en una invasión del mundo Lego por parte de alienígenas adorables pero poderosos que han convertido el alegre pueblo de Bricksburg en un páramo apocalíptico calcado de las películas de Mad Max.

Con todo, Emmet permanece optimista, para irritación de su novia Lucy (Elizabeth Banks), que cree que hay que endurecerse para sobrevivir. Y cuando una enviada de los extraterrestres secuestra a Lucy, Batman (Will Arnett), la princesa Unikitty (Alison Brie), el pirata Barba Metálica (Nick Offerman) y el astronauta Benny (Charlie Day), Emmet se ve obligado a ir a su rescate y probar que puede ponerse serio.

Mientras Emmet viaja por el espacio se encuentra con un rudo aventurero espacial, Rex Dangervest, un “arqueólogo, vaquero y entrenador de velocirraptores”, una parodia bastante abierta de la carrera de Chris Pratt, una carrera que, seamos francos, no ha sido del todo brillante fuera de Lego y las películas de Marvel.

Rex parece ser todo lo que todo el mundo le dice a Emmet que tiene que ser, por lo que este se propone a comportarse más como Rex. Mientras tanto, Lucy y los demás deben lidiar con una reina extremadamente sospechosa (Tiffany Haddish), terapias musicales y muchísima purpurina.

Si algo le impide a La Gran Aventura Lego 2 acercarse a la cuasi-perfección de la película original, se trata de que el filme se complica un poco de forma quizá inevitable pero ligeramente contraproducente.

Mientras el filme anterior se centraba con precisión láser en la historia de Emmet, reservando el giro a lo Toy Story para el final, la secuela tiene que repartir su tiempo de duración – apenas unos seis minutos más largo que la película original – entre Emmet y Rex, Lucy y los demás secuestrados, y lo que ocurre en el mundo real, además de hallar tiempo hacia el final para un giro sorpresa que es interesante y tan inspirador como el de la película original, pero cuyo impacto se diluye un poco entre tantos acontecimientos que vienen uno tras otro a ritmo de ametralladora.

Ese ritmo es, por supuesto, lo que quizá podría incomodar a los padres que acompañen a sus hijos al cine. Los chistes vienen y van rápido, y están tanto en el diálogo como en ocurrencias al azar en el fondo de cada escena, como una de las viejas películas de La Pistola Desnuda pero sobrecargada de cafeína y drogas alucinógenas.

En una época en la que el color en el cine se ha vuelto mudo y apgado hasta en las superproducciones más grandes, el nivel de colorido y la velocidad a la que estas imágenes se mueven puede ser algo a lo que algunas personas necesiten acostumbrarse.

Recomiendo volver a ver alguna de las películas Lego anteriores para aclimatarse, todas son buenas y esta secuela no es la excepción.

-----------------------------------------------------------------

LA GRAN AVENTURA LEGO 2 (The Lego Movie 2: The Second Part)

Dirigida por Mike Mitchell

Escrita por Phil Lord y Christopher Miller

Producida por Phil Lord, Christopher Miller, Jinko Gotoh, Roy Lee y Dan Lin

Edición por Clare Knight

Banda sonora compuesta por Mark Mothersbaugh

Elenco: Chris Pratt, Elizabeth Banks, Will Arnett, Tiffany Haddish, Stephanie Beatriz, Alison Brie, Nick Offerman, Charlie Day, Will Ferrell, Jadon Sand, Brooklynn Prince, Maya Rudolph, Channing Tatum, Cobie Smulders, Jonah Hill, Richard Ayoade, Jason Momoa, Margot Robbie, Ralph Fiennes, Will Forte, Bruce Willis, Ben Schwartz