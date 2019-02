Bezos acusa al National Enquirer de chantajearle con fotos íntimas

Por AFP

WASHINGTON. El director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, acusó este jueves a la editora del National Enquirer, considerada cercana al presidente Donald Trump, de chantajearle con publicar fotos íntimas enviadas a su amante.

Bezos, el hombre más rico de la tierra, es propietario del Washington Post, frecuentemente atacado por Trump como ejemplo cuando tilda a los medios estadounidenses de “enemigos de la gente” y generadores de noticias falsas. El Post es uno de los principales medios de comunicación que más cobertura han dado al asesinato del periodista saudita y columnista del diario Jamal Khashoggi.

Trump se negó a criticar al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed Bin Salmán, acusado de haber ordenado el asesinato del periodista. El mes pasado, Trump apuntó a Bezos, refiriéndose a él como “Bozo”, en lo que parecía una alusión a una información publicada por el National Enquirer sobre la relación del multimillonario con la antigua presentadora de noticias y reportera de entretenimiento Lauren Sanchez.

“Lamento escuchar la noticia de que Jeff Bozo fue derribado por un competidor cuya información, según tengo entendido, es mucho más precisa que las de su periódico de cabildeo, el Amazon Washington Post”, escribió en un tuit. “¡Espero que el diario (por el Post) acabe en manos mejores y más responsables”.

El National Enquirer tuvo acceso a mensajes de texto privados y el mes pasado publicó que Bezos mantenía una relación extramatrimonial con Sanchez, una información que provocó su divorcio. Bezos aseguró el jueves que la compañía responsable del tabloide le había amenazado con publicar fotografías íntimas que le envió a su amante.

En un texto subido a la plataforma de blogs Medium, Bezos dijo que la editora del Enquirer, American Media Inc (AMI) , dirigido por David Pecker, un amigo de Trump, le había amenazado con publicar las fotos si no detenía una investigación sobre la filtración de los mensajes.

El tabloide, según Bezos, exigió que él y el asesor de seguridad Gavin de Becker, quien encabeza la investigación, declararan públicamente que “no tenían conocimiento o base para sugerir que la cobertura de AMI estaba motivada políticamente o influida por fuerzas políticas”, agregó Bezos.

En su publicación de Medium, Bezos señaló a AMI y la cooperación previa de Pecker con Trump, incluidos los pagos realizados para suprimir historias negativas sobre el presidente, que actualmente están siendo investigados por los fiscales federales. Una de estas informaciones involucra a una exmodelo de Playboy que dijo haber tenido un romance con Trump. El pago en secreto para comprar su silencio, parecido al realizado a otra mujer, se hizo en vísperas de la victoria de Trump en las elecciones presidenciales de 2016.

El presidente está siendo investigado por haber cometido infracciones en el financiamiento de su campaña debido a los pagos realizados para, presuntamente, afectar el resultado de la votación, por los que debería haber informado a los supervisores de campaña del gobierno.

Pago de 150.000 dólares

En un acuerdo alcanzado con fiscales federales a fines del año pasado, AMI se comprometió a cooperar. La empresa admitió que antes de la elección había pagado 150.000 dólares a la exmodelo Karen McDougal para que no aireara un romance que mantuvo con Trump.

A cambio, los fiscales aseguraron que no imputarían a AMI. Bezos, The Washington Post y Amazon son objetivos habituales de Trump en Twitter. El hombre más rico del mundo planteó también en su publicación lo que llamó vínculos de AMI a Arabia Saudita.

“La propiedad del Washington Post es un factor de complejidad para mí. Es inevitable que ciertas personas poderosas que sufren la cobertura de noticias del Washington Post concluyan erróneamente que soy su enemigo”, escribió Bezos en la publicación del blog. “El presidente Trump es una de esas personas, obviamente por sus muchos tuits. Además, la cobertura esencial e implacable de The Post sobre el asesinato de su columnista Jamal Khashoggi es sin duda impopular en ciertos círculos”.

Por eso, “en lugar de capitular ante la extorsión y el chantaje, he decidido publicar exactamente lo que me enviaron, a pesar del costo personal y la vergüenza con la que me amenazan”, escribió Bezos. Su publicación, titulada “No, gracias, Sr. Pecker”, incluía copias de correos electrónicos de AMI.

“Por supuesto, no quiero que se publiquen fotos personales, pero tampoco participaré en su conocida práctica de chantaje, favores políticos, ataques políticos y corrupción. Prefiero levantarme”, agregó.