Ministras de Exteriores trabajarán conjuntamente

Por EFE

MONTREAL. Las ministras de Exteriores de más de una docena de países reunidas en Montreal acordaron hoy crear una “red informal” entre ellas para trabajar de forma conjunta y contribuir a la igualdad de género y la lucha contra la violencia de género.

Ministras de 15 países de todo el mundo así como la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, y el ministro de Exteriores de Japón, Taro Kono, discutieron desde la política exterior global a la problemática de género. Y tras dos días de discusiones, las dos anfitrionas de la reunión, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, y Mogherini, anunciaron que se reunirán de nuevo en 2019 y que han creado una “red informal” de ministras para trabajar de forma coordinada.

A preguntas de Efe, Freeland declaró que la intención de la reunión y la formación de esta red informal de ministras de Exteriores “no es para crear un gueto rosa” . “Es para subrayar la importancia, el papel y los derechos de las mujeres en el mundo. Es para hablar de las formas que las mujeres en posición de liderazgo pueden involucrarse en la defensa y comunicación de esos derechos ” , continuó.

“ Y es para hablar de como una red entre nosotras y la cooperación entre nosotras, puede ayudar a resolver y conseguir el progreso en una serie de problemas en todo el mundo ” , añadió la ministra canadiense. Freeland dijo que durante los dos últimos días, las ministras han tratado en sus discusiones la situación de los rohinyá en Birmania, los conflictos de Ucrania y Siria, así como las crisis en Venezuela y Nicaragua. Por su parte Mogherini aprovechó para lanzar una puya a las reuniones tradicionales de ministros.

“ Las discusiones que hemos tenido en los dos últimos días han sido de las mejores que he visto nunca sobre política exterior, también probablemente porque no canalizamos las conversaciones a palabras en un papel sino en cosas que hacer ” , declaró. “ Hemos producido ideas bastante operacionales que seguiremos. Creo que no es conveniente que las anunciemos aquí para evitar crear expectativas demasiado elevadas ” , añadió. De momento, Canadá aprovechó el fin de la reunión para anunciar que creará un nuevo puesto, el de embajadora para la Mujer, Paz y Seguridad que aconsejará al Gobierno canadiense para la implementación de su plan nacional de acción en esas tres áreas.

Canadá también destinará más de 20 millones de dólares para “ fortalecer la participación activa y sustancial de la mujer en los procesos de paz, apoyar la investigación de delitos sexuales y de género y avanzar el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género en los países en desarrollo ” .

Freeland y Mogherini también dejaron claro que aunque las ministras se reunirán de nuevo el próximo año, no quieren institucionalizar las reuniones del grupo y hacerlas una obligación anual. Según la alta representante europea, las ministras no querían institucionalizar la reunión porque quieren ver “ si podemos llevar a cabo el trabajo de manera informal ” .

Tanto Freeland como Mogherini aprovecharon la rueda de prensa final para prestar tributo a Madeleine Albright, la primera secretaria de Estado de Estados Unidos y que en la década de los años noventa celebró la primera reunión informal de ministras de Exteriores. Freeland y Mogherini afirmaron que Albright ha sido una inspiración para todas, tanto en su faceta profesional como personal. Al término hoy de la reunión, varias de las ministras acudieron a una plaza de Montreal para rendir homenaje a las mujeres víctimas de la violencia sexual y de género. Mogherini, Freeland y las ministras de Exteriores de Suecia, Margot Wallström, Noruega, Ine Eriksen Soreide, y Andorra, María Ubach Font, depositaron flores en la plaza 6 de diciembre de 1989 en donde están instalados una serie de esculturas para recordar a las 14 víctimas de la masacre en la Escuela Politécnica de Montreal.

La matanza se produjo el 6 de diciembre de 1989, cuando Marc Lépine, de 25 años de edad, asesinó a 14 mujeres e hirió a otras 14 armado con un rifle y un cuchillo. Lépine, que se suicidó tras causar la masacre, inició su ataque proclamando que quería “ luchar el feminismo ” . En una nota encontrada en Lépine, acusó a las mujeres de arruinar su vida.