“No me importa": la desafortunada campera de Melania

En medio de la fuerte polémica por la política migratoria de su esposo, el presidente Donald Trump, las imágenes de la primera dama luciendo la campera color verde oliva con letras blancas en la espalda al abordar un vuelo a Texas no tardaron en hacerse virales en las redes sociales.

Consultada por esta prenda, que aparentemente se vende por 39 dólares en Zara, según el Daily Mail, que vio por primera vez la extraña elección de atuendo, la portavoz de la primera dama, Stephanie Grisham, dijo que “no había un mensaje oculto”.

“Es una chaqueta”, afirmó. “Después de la importante visita de hoy a Texas, espero que los medios no elijan centrarse en su vestuario”.

“#SheCares (A ella le importa) #ItsJustAJacket (Es solo una chaqueta)”, tuiteó Grisham más tarde, mientras crecía la especulación. Pero el presidente Trump dio una versión decididamente diferente del significado de la comentada leyenda en la espalda de su mujer.

“’REALMENTE NO ME IMPORTA, ¿A VOS?’ escrito en la parte posterior de la campera de Melania se refiere a los medios de comunicación de noticias falsas”, escribió en un tuit el mandatario poco después del regreso de su esposa.

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares!