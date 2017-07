Qué hacer en las vacaciones de invierno

Hoy es el último día de clases, lo que significa que llegan las tan ansiadas vacaciones de invierno para niños y adolescentes. Sin embargo, algunos padres muchas veces no saben con qué actividades entretener a sus hijos. Aquí, algunas propuestas.

Las vacaciones de invierno duran dos semanas. Se inician oficialmente el lunes 10 y concluyen el viernes 21 de julio. En esta etapa, tanto niños como adolescentes tienen muchas expectativas, no solo por no ir a clases, sino por realizar divertidas actividades. Es entonces cuando muchos padres no saben a dónde pueden llevar a sus hijos, a veces por falta de tiempo o ideas.

El plan más común son las conocidas colonias de vacaciones, pero también existen talleres, shows y viajes en familia al interior del país, que sirven como opciones válidas para entretenerse.

Vacaciones inolvidables

La Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación (BACN) junto con la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) organizan “vacaciones inolvidables” dirigida a niñas y niños. Las actividades se inician este lunes 10 de julio.

Habrá cuentacuentos musical, con el acompañamiento de la Banda Nacional de la SNC, cine-debate, con la proyección de cortometrajes nacionales, relatos ancestrales y taller de pintura y de expresión corporal.

Alicia en el País de las Maravillas

La puesta en escena del drama Alicia en el País de las Maravillas será en el Alerquín Teatro, los días sábado 8, domingo 9 y sábados 16 y 23. El horario de los sábados es a las 18:00 y los domingos, a las 11:00 y 17:00. Las entradas se encuentran en venta en Red UTS a G. 40.000.

La bella y la bestia

Es un una versión teatral de Patricia Reyna, desde el sábado, a las 19:00, en el Teatro de las Américas del CCPA (José Berges casi Brasil).

“Paw Patrol, ¡patrulla de cachorros!

Llega a Paraguay una puesta en escena teatral para los niños. El show combina la puesta en escena con una pantalla gigante de video para transportar visualmente a los espectadores a los lugares más reconocidos de la serie de televisión, tales como: Bahía Aventura, El Mirador, Isla de Focas. Se presentará el viernes 14 y sábado 15 de julio. El local será el Teatro Municipal de Fernando de la Mora.

Turismo interno

La secretaría Nacional de Turismo (Senatur) ha propuesto varios destinos para este receso invernal:

Asunción: para los que desean visitar la capital, hay paquetes que salen de Ciudad del Este incluyendo recorridos por la ciudad, visitas a los shoppings y de ida una parada para disfrutar de la Eco Reserva Mbatovi.

Pilar (Ñeembucú): hay salidas en bus, desde Asunción o Ciudad del Este, las propuestas incluyen dos o tres días, city tours por Encarnación y visita a las Misiones de Jesús y Trinidad.

El Ka'a Rape (Bella Vista, Itapúa): es un paseo en el que se mezclan la naturaleza, la fauna, la ciencia, la tecnología, y las tradiciones de yerba mate. Durante el recorrido se puede visitar las plantaciones, fábricas más importantes de la zona, en un paisaje, donde abundan aves de todo tipo. También abarca el recorrido en la mañana por las reducciones de Jesús y Trinidad y una noche de alojamiento en el hotel Papillón del distrito de Bella Vista.

Alto Paraná: el tour incluye la visita al Salto Monday, a la represa de Itaipú, al Museo de la Tierra Guaraní y al Snow Park y Museo 3D con dos noches de alojamiento en hotel elegido. Además, se suma al destino el condimento del turismo de compra.

Pedro Juan Caballero: tiene un Complejo de Eco Turismo Chacurru incluyendo en el circuito la visita al Parque Nacional Cerro Corá y el conocido Shopping China. Los operadores ofrecen paquetes turísticos con salidas desde Asunción o Ciudad del Este.

Misiones y Ayolas: un tour que incluye estos departamentos con la visita a la icónica San Cosme y Damián para conocer la Misión Jesuítica, las Dunas de arena y el observatorio Buenaventura Suárez.

Aquí los detalles sobre los viajes.