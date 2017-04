Allanan mercado de Villarrica por falsificaciones

Por Carlos Ávalos, corresponsal

VILLARRICA. Allanaron casas comerciales en el Mercado Nº 1 de esta ciudad, por supuestos productos falsificados.

La Unidad Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual del Ministerio Público, en conjunto con la División Especializada de Seguridad Bancaria de la Policía Nacional, realizaron un allanamiento en cuatro casas comerciales sin denominación ubicadas en el Mercado Nº 1 del barrio Centro de Villarrica.

Fueron incautadas más de seis bolsas con calzados de las marcas Moleca y Fila, supuestamente falsificados. Los comerciantes afectados manifestaron que adquirieron los productos legalmente, pero que ya no cuentan con las boletas de compra.

"Yo no robé nada, yo compré de forma legal estos productos pero no tengo cómo probar, ya que no contamos con las boletas de compras porque son mercaderías que compramos hace años", expresó Olga Alfonso, propietaria de una de las casas comerciales allanadas.

Manifestó que se llevaron más de cien productos por tienda y que cada calzado tiene un costo de G. 100.000 a G. 150.000, por lo que la pérdida es de más de G. 15.000.000. El procedimiento fue encabezado por la asistente fiscal Elena Beltrán.

Los productos incautados serán almacenados en el deposito "La Piedad" de la ciudad capital. La denuncia fue realizada por los propietarios de las firma Moleca y Fila. La causa se encuentra en la Unidad Penal, 6 a cargo del agente fiscal Arturo Beltrán.