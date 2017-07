Arreciarán las protestas

Campesinos de la Coordinadora Nacional Intersectorial se retiraron de la reunión con representantes del gobierno al no tener respuesta positiva a su pedido de condonación de unos U$S 34 millones en deudas. Mantendrán las protestas de manera indefinida.

ETIQUETAS

El dirigente campesino Luis Aguayo indicó que ratificaron ante los ministros de Hacienda, Lea Jiménez, y el de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja, el pedido de condonación de deudas de los labriegos, mediante la aprobación de una “ley de rehabilitación financiera” y la “declaración nacional de emergencia para la reactivación de la agricultura familiar campesina” y al no tener respuesta favorable, seguirán con las protestas y cierres en Asunción.

“En su cancha queda” una solución, dijo Aguayo a la vez de agregar que los ministros “no dijeron nada. En una conversación en balde no vamos a entrar, solo para entrar en un proceso especulativo que enfría el tema”. Remarcó que van a intensificar las protestas en la capital hasta lograr sus objetivos.

“No tienen respuesta a nuestro reclamo y eso vamos a informar al grupo que está en la plaza a fin de redoblar a la resistencia que es la única garantía para permitir la respuesta al problema”, dijo Aguayo.

“Si hay voluntad política no hay imposible porque en el gobierno entregaron U$S 87 millones de dólares de subsidio para los transportistas, G. 15 mil millones a la azucarera Iturbe, entonces ¿porqué no se puede aprobar la ley de emergencia productiva?”, cuestionó por su parte Jorge Galeano, otro de los dirigentes que participó de la reunión.

Hace más de una semana los campesinos vienen realizando marchas y bloqueos, generando un caos a tempranas horas en el tránsito en Asunción.