Avancemos ratifica rechazo a renuncia

Los senadores y diputados de Avancemos País no se presentarán para no dar quorum a la sesión en la que se debe estudiar la renuncia de Horacio Cartes, afirmó el senador Miguel López Perito.

“No vamos a estar. Nosotros ya tomamos una posición desde el vamos sobre todo este tema. Acá hubo demasiadas violaciones consecutivas al marco constitucional y de las leyes. No se puede ser flojos con esto. Hay que tener una posición clara con este tema”, indicó López Perito, quien junto a Adolfo Ferreiro y los diputados de Avancemos País no estarán presentes en la sesión convocada para el miércoles.

“Asumimos que hay una violación a la Constitución, y hay complicidad de la Corte Suprema de Justicia en la habilitación de la candidatura. Así que optamos por cortar por lo sano: no asistir, para no dar quorum siquiera”, insistió el legislador, quien, al igual que Ferreiro, ya no logró el rekutu para el próximo periodo.

Justamente sobre la mala campaña de Avancemos País, afirmó que no hicieron aún la evaluación de los datos específicos, pero según él aprecia, el principal problema fue la falta de control en la mesas, por lo que afirma que les habrían birlado una gran cantidad de votos.