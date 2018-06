“Basurero” derrumba muralla

Un camión recolector de basura derrumbó la muralla de un domicilio en el barrio Sajonia, luego de llevarse por delante un tronco ubicado en la vereda de la casa. Denunciaron que la solicitud para sacar el árbol del lugar nunca fue atendida por la Comuna.

La muralla de una casa se vino abajo cuando un camión recolector de basura pasó y echó el tronco de un árbol añoso que se encontraba en la vereda. Hace dos años que se solicitó la poda del mismo, pero nunca acudieron ni siquiera a verificar. Ocurrió en Alonso casi Isabel La Católica, en el barrio Sajonia de Asunción, informó la periodista de ABC Color Perla Silguero.

Según denunció Rosa Ortiz López, dueña del domicilio afectado, hasta el momento de la entrevista nadie de la Comuna se hizo presente para hacerse cargo de lo que pasó. A esto se suma que se quedaron sin energía eléctrica, ya que el cable del tendido eléctrico también quedó suelto por la caída del árbol.

“Pasó el basurero de siempre y arrastró todo. El árbol ya viejo, agarró los cables y llevó todo por delante. No entendemos qué pasó exactamente porque no pasó a gran velocidad. No podemos entender por qué no viene nadie solucionar el problema”, señaló la afectada. Señaló que preocupa la inseguridad que existe en la zona, además de los cables sueltos en el lugar.