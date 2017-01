“Calé tiene una obsesión con Lugo”

El senador del Frente Guasu, Hugo Richer, descalificó las declaraciones de su colega Juan Carlos Galaverna, que afirmó que Fernando Lugo es el impulsor de la firmata. Refirió que Calé tiene “una obsesión” con el exobispo.

Tras las polémicas declaraciones del senador colorado disidente Juan Carlos Galaverna, en las que aseguró entre otras cosas que Fernando Lugo había “ordenado” la recolección de firmas en busca de la enmienda constitucional con fines de reelección, el senador por el Frente Guasu, Hugo Richer, dijo que esta afirmación le parecía “fantásticamente ridícula”, y añadió que “no es la primera vez que Calé le confiere a Lugo ese poder”.

Además, Ritcher afirmó que con estas declaraciones, Galaverna busca “ganarse algunos puntos”, quitando responsabilidad al cartismo por la tremenda ilegalidad que fue descubierta en las planillas.

Por otro lado, señaló que no sería lógico para Lugo, teniendo “la popularidad que tiene” aliarse con Cartes, que, a su entender es “un mal presidente, de una bajísima popularidad. No tiene lógica”, argumentó.

Además, añadió que Horacio Cartes “No es tonto para dejarse manipular por Fernando Lugo”.

Según el análisis de Richer, a Juan Carlos Galaverna “hay que leerle en otro sentido”.

“Cuando tira una cosa así trata de sacarle la responsabilidad a Horacio Cartes. Es un juego que Calé maneja muy bien. No sé si va a lograrlo. Me parece que esta vez se le fue la mano”, dijo el senador por el Frente Guasu.

En otro momento, aseveró que no tienen intención alguna de entablar diálogos con Cartes. “No hemos hablado con Cartes, no queremos hablar y no vamos a hablar”, recalcó.

El parlamentario lamentó que “la maña está en el ADN del partido colorado, y eso lo comparten todos, disidentes, oficialistas y no oficialistas”, señaló al tiempo de agregar que “Cartes terminó dentro del sistema (de la ANR) y lo reproduce perfectamente hasta hoy día”.

Con respecto a la postura del Frente Guasu sobre la enmienda constitucional, reconoció que su movimiento ha impulsado la enmienda “desde antes de que Cartes se afiliara al Partido colorado”.

Recordó que el Frente Guasu tiene una interpretación sobre la enmienda “pero esa es otra cosa”, dijo.

Anunció que el Frente Guasu anunciará oficialmente su postura con respecto a la enmienda proreelección cuando el proyecto se presente.

Se le consultó también qué pasaría si finalmente no hay mayoría para lograr la enmienda, Lugo va hasta la Corte y también le dicen no.

Ante esto, respondió que “sería muy apresurado”, hablar de un plan b en este momento, pues no tienen consolidada la idea sobre un eventual candidato en vez de Lugo.

Con respecto, al supuesto acuerdo entre el Frente Guasu y el llanismo, del que se ha hablado tanto en los últimos días, negó la existencia de este trato, aunque reconoció que hay “un acercamiento, y eso nos permite una conversación. Pero, de ahí a que tengamos una concertación, estamos muy lejos”, aseguró.

El senador finalizó dejando en claro que el Frente Guasu quiere habilitar a Lugo, “eso es categórico. Venimos con el tema de la enmienda desde hace 7 años”.