Preparan marcha en Asunción

Desde las 7:00, agrupaciones campesinas coparán las calles capitalinas para protestar por las "mentiras del gobierno". Reclaman la refinanciación de las deudas que fue prometida el año pasado y plantean un proyecto de fortalecimiento al sector agrícola.

Las movilizaciones campesinas inician este martes en la capital del país pero serán por “tiempo indefinido”, según afirmó Marciano Jara, miembro de la Coordinadora Nacional Intersectorial. Los productores reclaman, una vez más, la refinanciación y condonación de las deudas, además de la promoción de un proyecto de fortalecimiento al sector agrícola familiar.

“El año pasado estuvimos 23 días en Asunción. Ellos asumieron comprar las deudas privadas pero no cumplieron ni el 2%. El gobierno nacional miente. El sector campesino está abandonado”, reclamó Jara. Los labriegos lamentan que, debido a ese problema, muchos de ellos ya han sido desalojados de sus tierras o están en proceso judicial y podrían perderlas pronto.

“El actual gobierno no tiene un plan para dar posibilidades de desarrollo al sector campesino. La producción fue vendida a muy bajo costo por lo que ni los gastos de producción se saldaron. En muchos casos no se pudo cosechar en su totalidad por problemas climáticos. Hay muchas deudas con entidades privadas y el interés va aumentando”, detalló Jara en contacto con ABC Cardinal.

Los representantes campesinos se reunirán esta mañana con algunos diputados y senadores, para plantearles un proyecto de ley de fortalecimiento y fomento de la agricultura familiar campesina.

Por otra parte, los labriegos aseguran que las movilizaciones no están siendo financiadas por ningún partido ni movimiento político. "También queremos pedir disculpas a quienes se vean afectados con estas movilizaciones pero si no hacemos esto, no nos escuchan", expresó Jara.