El Dr. Eugenio Jiménez Rolón, uno de los ternados para ocupar un puesto en la Corte, respondió a la denuncia presentada en su contra por tráfico de influencias y otros delitos en torno a su defensa de tesis de maestría y doctorado en UAA.

En contacto con ABC Cardinal, Jiménez Rolón sostuvo que “es imposible” que haya hecho los dos trabajos de posgrado en cinco meses, como dice la denuncia, ya que en realidad le tomó al menos cinco años.

En ese sentido, detalló que su primer intento de que se apruebe su tesis doctoral fue en la UNA, pero el proceso fue muy dilatado, por lo que, al enterarse de la habilitación de un curso de posgrado en la UAA, se anotó. Fue en 2005. “Cuando eso, yo ni podía pensar que sería decano”, expuso. “Yo hice ese curso durante dos años; tuve que pasar por la aprobación de 13 materias”, acotó.

Con respecto a la calificación de su tesis, mencionó que los docentes de la mesa examinadora no estaban bajo su dependencia. “Eso es mentira, ninguno estaba bajo la influencia del decano. El decano no le paga el salario a los profesores ni tiene la posibilidad de darles instrucciones. En la mesa examinadora había también docentes que no eran de la UAA”, dijo.

“Tratan de encontrarme algún obstáculo y, como no pueden encontrar ningún chanchullo, buscan otro tipo de impedimento. Eso viene de gente que no quiere un cambio en el Poder Judicial. Yo no tengo compromisos con nadie, nunca hice vida político-partidaria. Nadie pude decirme que le estafé a alguien ni que hice alguna irregularidad”, se defendió.