Carlos Pereira, nuevo ministro de Planificación

Carlos Pereira, extitular del Banco Nacional de Fomento, es el nuevo ministro de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP). Habló de los principales desafíos que tendrá en su gestión.

“Me tomó de sorpresa esta convocatoria”, expresó Carlos Pereira en contacto con ABC Cardinal sobre su designación como ministro de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP).

Entre sus principales desafíos al frente de la institución que estará a su cargo durante este Gobierno subrayó la importancia de aumentar la productividad a través de las municipalidades y gobernaciones. “Crear las condiciones para que toda esa gente pueda producir lo que se necesita. Tratar de sacarle de la pobreza extrema a través de la capacitación y la asistencia técnica”, sostuvo.

El siguiente punto imprescindible para su administración será la comercialización de lo que produce la gente, lo cual considera un problema aún no resuelto. “La productividad está y no saben a dónde llevar sus productos; como no tienen margen ni poder de negociación, quedan diluidos en sus pretensiones, porque siempre alguien de la usura o del poder económico les está fijando los precios”, manifestó.

En ese contexto, se comprometió a trabajar en la creación de una bolsa de productos para que se pueda a través del Gobierno garantizar un precio mínimo para que esa gente pueda producir con tranquilidad. "En toda mi experiencia en el banco, cuando he tenido que enfrentar todas esas crisis campesinas, he podido darme cuenta de que ellos son muy buenos en producción pero no saben qué cantidad producir, no conocen cuánto es el rendimiento óptimo de su productividad como hectárea", acotó.