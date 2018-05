HC debe jurar, reafirma Abdo

El Presidente electo, Mario Abdo Benítez, reiteró que si bien no está de acuerdo con la senaduría activa de Cartes, se debe respetar la decisión de la Justicia y debe jurar. Dijo que agotaron todas las instancias para tratar de impedir la candidatura.

“Yo no estoy de acuerdo, no estuve de acuerdo; utilicé todas las herramientas que me permite la democracia y el sistema republicano, pero así tengo que respetar aunque no me gusten los fallos de las instituciones correspondientes, y hoy la justicia dice que Horacio Cartes es senador electo, no lo dice Mario Abdo, y hay que respetar los fallos de la Justicia, o si no entraríamos en una anarquía en Paraguay”, afirmó el Presidente electo, quien se encuentra de gira por el Chaco.

"No puedo incentivar a la violación de la ley, hoy está habilitado, no lo dice Marito, lo dice el TSJE, la Corte Suprema de Justicia, pasó un proceso electoral donde su rostro y su nombre estuvo en la boleta de candidato a senador", justificó.

Recordó que cuando Nicanor Duarte Frutos en su momento intentó lo mismo, él ya se había opuesto; sin embargo, ahora cree que se debe acatar la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

“Hace 15 años, cuando Nicanor se candidató a presidente del Partido Colorado siendo presidente de la República y luego se candidató como senador de la Nación, desde mi interpretación, la Constitución es clara de que los presidentes de la República serán senadores vitalicios”, insistió, remarcando que personalmente no está de acuerdo con el juramento de expresidentes como senadores activos.

“Yo no es que solamente hice un discurso sino que como ciudadano paraguayo y como parte de una asociación política impugné. Cuando la Corte salió en contra de lo que consideraba una interpretación correcta y clara de la Constitución, solicité juicio político a los miembros de la Corte Suprema”, continuó rememorando.

“Podemos cuestionar la interpretación de la ley, pero no podemos desobedecer la ley”, insistió, sin entrar a evaluar que la decisión de la Corte, entre otros, la firmó la entonces ministra de Corte Alicia Pucheta, hoy “premiada” con la vicepresidencia a sugerencia del propio Cartes.