Altamirano: “Cartes está legítimamente habilitado”

En la interpretación de José Altamirano, exministro de la Corte, tanto Nicanor Duarte Frutos como Horacio Cartes están legítimamente habilitados para ser senadores activos. Asegura que la Constitución no es concluyente sobre una prohibición al respecto.

“Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes, Fernando Lugo y Juan Afara están legítimamente habilitados a postularse como senadores y consideraría muy hipócrita la actitud ciudadana si hoy no le permiten jurar”, afirmó el Dr. José Altamirano, exministro de la Corte Suprema de Justicia, respecto a la discusión de los últimos días, sobre la renuncia del mandatario para jurar como senador activo.

Dijo que su argumento se basa en que la Constitución Nacional no prohíbe taxativamente en ningún artículo que esto sea posible. “Estos señores (constitucionalistas) por el hecho de decir la palabra 'serán', que es un participio indefinido que señala que si se dan ciertas condiciones llegarán a ser. Por ejemplo, 'serán paraguayos los nacidos dentro del territorio nacional'. Y qué le agrega al ciudadano tal acción o qué les quita al ciudadano cuando se cumplen las condiciones. Nada. Estos señores tienen el derecho al sufragio y mientras el derecho a sufragio no les prive como cuando la constitución quiere hacerlo lo dice expresamente 'no serán reelectos en ningún caso', para ellos no existe esto y señala el derecho al sufragio las dos situaciones activa o pasiva, lo cual significa que puede ser electo o elegido, mientras ese derecho no esté suspendido son legítimos titulares del derecho a sufragio”.

Cuando se le consultó sobre la obligación de ser vitalicios luego de ser presidentes, lo cual fue el espíritu de la idea, según lo afirman los constituyentes, Altamirano refirmó: “Parece que el verbo 'serán' define una situación. En todo caso, si los constituyentes dicen que esa fue la intención, erraron porque si aquello que se quiso hacer no se lo hizo, lamento, no se lo han puesto, entonces no está en la ley”.

Agregó que “Dijeron que era un título honorífico pero no le rompían la carrera política de ningún ciudadano porque no le sacaron el derecho al sufragio. Si hubiesen querido lo habrían dicho. Aquí le otorgan como un título honorífico lo de Senador Vitalicio”.

En este sentido, los expresidentes ni siquiera están obligados a renunciar a sus condiciones de senadores vitalicios. “Lo que hacen es dar una cartulina de eméritos. Es un título que no sirve prácticamente para nada, si hubiese sido una persona de edad, sería para terminar su carrera, pero en este caso no se cumple porque son jóvenes”, dijo.