Cartes quiere ser senador

La senadora Lilian Samaniego aseguró que el presidente Horacio Cartes buscará ser senador en 2018, aunque no explicó cómo. “Ya van a ver lo que va a pasar”, dijo a los periodistas del Congreso.

Cartes buscará ser senador en 2018 encabezando la lista del Partido Colorado, dijo Samaniego este jueves a los periodistas que cubren la Cámara de Senadores, informó Ruth Di Giovanni, de ABC Televisión. Esta decisión se dio solo un día después de que el proyecto de enmienda se haya enviado al archivo.

El Presidente, de hecho, es senador vitalicio tras dejar la titularidad del Ejecutivo. Tiene voz pero no voto, algo que sí quiere Cartes. Por similar situación atravesó Nicanor Duarte Frutos en 2008. Fernando Lugo sí pudo ser legislador porque dejó el cargo poco más de un año antes de cerrarse su periodo presidencial tras el juicio político de junio de 2012.

Duarte Frutos fue elegido como senador en 2008 pero no pudo asumir el cargo por considerarse que hubo violación de los artículos 189 y 237 de la Constitución Nacional. El 189 indica que “los expresidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. No integrarán el quórum. Tendrán voz pero no voto”.

Por su parte, el 237 establece que “el Presidente de la República y el Vicepresidente no pueden ejercer cargos públicos o privados, remunerados o no, mientras duren en sus funciones. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesional alguna, debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones”.