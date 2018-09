“Frustración” de Payo Cubas

La agresión de Payo Cubas contra Javier Zacarías Irún fue consecuencia de la frustración e impotencia por varias situaciones sumadas a la herida que le causaron a su mujer en una manifestación, justificó el abogado Alejandro Nissen, testigo del hecho.

Relató que se encontraba en la zona donde ocurrió el incidente entre Paraguayo Cubas y Javier Zacarías Irún y, en un momento dado, escucharon ruidos que parecían ser “cosas que se caían”, por lo cual corrieron hasta el pasillo. “Estaba Payo, básicamente, sobre Zacarías pegándole, pero no vi que le cintareó; el cinto ya estaba en el suelo, pero sí vi que pudo darle un golpe abajo”, comentó.

Nota relacionada: Senadores se insultan durante reunión de comisión asesora

En ese ínterin intervinieron en la pelea para separarlos. Destacó que le llamó la atención el hecho de que Zacarías Irún no reaccionó en ningún momento e incluso tuvo que decirle que salga de ahí para evitar que siga siendo golpeado. “Eso me sorprendió a mí, con lo grande que es y que no se defienda; no sé cuál era la intención de él, si quería que le siga pegando, o no sé”, agregó. El abogado aseguró también que Zacarías no tenía rastros de haber sufrido alguna lesión y que duda de que eso haya pasado.

Lea también: Payo “cintareó” a ZI, dicen

Opinó que “hay un momento donde la frustración es tan grande, tan podrido estás del tema”, que reaccionás así. Indicó que, en el caso de Payo, su actuar se debió al hecho de que su señora recibió balines de goma en medio de una manifestación que se realizó en el Este en contra del clan Zacarías Irún.

Señaló que, si bien no es la mejor forma de reaccionar, las personas deben entender que cuando se pasa por momentos así “te descontrolás” y ya no lo podés evitar. “Estos delincuentes se cagan de risa (…) Te puede ocurrir a vos y a cualquier persona. Cuántas veces habremos reventado”, argumentó.