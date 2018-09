Medida cautelar contra gestión tributaria

Los asuncenos que firmaron la acción de inconstitucionalidad contra el Sistema de Gestión Tributaria en la Capital fueron beneficiados por una medida cautelar. De esta manera, la Comuna de momento no podrá entregar los datos de las personas accionantes.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a la medida cautelar solicitada por los contribuyentes asuncenos, que según el grupo “#AsuNosevende” fueron 2.500.

La misma ordena la suspensión de los efectos de la resolución 6.136/18 que aprueba la contratación del consorcio TX Panamá para una consultoría del Sistema de Gestión Tributaria y Catastral en Asunción.

El Grupo “#AsuNosevende” celebró la medida.

Por su parte, el director de Asesoría Jurídica Juan Ramírez Montalbetti comentó: “Esto no suspende los efectos del contrato, 'beneficia' solo a los que lo firmaron. Sin embargo, tampoco significa que estos están exonerados de pagar su impuestos, siguen teniendo la obligación”.

Expresó que hasta ahora la Comuna capitalina no fue notificada ni de la demanda ni de la suspensión. Se mostró confiado de que en la sentencia final no se de lugar a la acción de inconstitucionalidad y agregó que la Comuna ya ha pasado por cinco procesos del mismo grupo y no se han encontrado irregularidades.