Denuncian despidos irregulares en empresa autopartista

Un grupo de empleados de la firma Yazaki, que ensambla piezas electrónicas para vehículos, denunciaron ser "despedidos de manera irregular" y que incluso se cesó a embarazadas. Responsables de la empresa, por su parte, afirman que se cumplió con la ley.

ETIQUETAS

“Estamos casi 20 a 30 personas; el viernes se presentó un pedido de reconocimiento sindical en la empresa y hoy ya no nos permitieron entrar, nos dijeron que era por reducción de personal por baja producción o algo así”, indicó Laura Pérez, una de las funcionarias despedidas.

El grupo de despedidos, que ya presentó su denuncia ante el Ministerio del Trabajo, se queja principalmente del monto de las indemnizaciones por despido. “Nos quisieron pagar G. 5 millones a cada una y estamos en promedio dos años y medio en la empresa, y a uno que estuvo 7 meses se le pagó 6 millones y medio, lo que no corresponde”, consideró la denunciante.

Mencionó igualmente que solicitan la revisión de los pagos y no la restitución en los puestos, ya que afirman que no existe un buen ambiente laboral. “Tampoco podemos tomar agua a cada rato, no podemos ir al baño porque afecta la producción; constantemente se nos amenaza que si hacemos algo se nos va a echar y en el grupo están dos embarazadas, que tienen estabilidad laboral”, remarcó Pérez.

Empresa niega irregularidades

Martín Ruíz, jefe de Recursos Humanos de Yazaki, negó las acusaciones contra la empresa. Reconoció que se realizaron unos 50 despidos debido a la situación económica complicada que se vive en el Brasil, país al que proveen con sus productos, y momentáneamente deben de disminuir la producción.

Remarcó que es una empresa multinacional y en cada país donde tienen que trabajar se encargan de cumplir con las leyes laborales. Sobre la supuesta presentación del pedido de reconocimiento sindical, afirmó que no recibieron ninguna nota oficial, por lo que niega que los despidos hayan sido en represalia a eso.

Igualmente dijo desconocer la existencia de embarazadas en el grupo de despedidos. Indicó que en la empresa tienen alrededor de 80 funcionarias en estado de gestación, ya que al basarse la producción en trabajos manuales de precisión, el 70% de sus funcionarios son mujeres. De todos modos, anunció que revisarán la situación, pero remarcó que al menos no se les comunicó oficialmente que alguna de las despedidas esté embarazada.

Sobre el reclamo de pago, remarcó que la empresa responde en fecha con cada pago a sus funcionarios y al Instituto de Previsión Social y que nunca tuvieron un reclamo al respecto. Igualmente en el pago de las indemnizaciones dijo que se hizo el cálculo según la ley y se le pagó a cada uno lo que -según insistió- corresponde.

“Nosotros escuchamos su reclamo, porque muchas veces comparan entre lo que recibe uno y otro, pero a cada uno se le pagó lo que corresponde. Nosotros mismos le sugerimos que vayan a consultar en el Ministerio del Trabajo para que vean que todo está en regla”, remarcó Ruiz.

Por último, remarcó que la situación actual los obligó a tener que recurrir momentáneamente a un recorte de personal, pero esperan volver a recuperar el volumen de producción para generar de vuelta esos puesto laborales.