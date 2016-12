Detectan estructura para lavar dinero del PCC

La Secretaría Nacional Antidrogas junto con el Ministerio Público detectó una enorme estructura que se dedicaba a lavar dinero del Primer Comando Capital mediante empresas de fachada, que eran comandadas por un presunto alto rango del grupo criminal.

Elton Leonel Ramich Da Silva, brasileño con frondosos antecedentes en su país, estaría residiendo en Paraguay comandando la estructura del blanqueo del grupo criminal en el cual él sería parte importante a nivel jerárquico. Las autoridades nacionales presumen que esta persona que responde a los alias de “Oliver” o “Galán” estaría en nuestro país y contaría con identificaciones falsas.

De hecho, “Galán” habría utilizado una identidad falsa como presidente de la firma RSS Internacional S.A, bajo el nombre de Ronald Rodrigo Menites. Según datos extraoficiales, Galán habría pagado unos U$S. 300.000 para obtener la identidad.

Si bien la firma RSS no era la única parte de esta estructura, era una de las principales. Según datos de la Subsecretaría de Estado de Tributación, la empresa de fachada tenía un capital de G. 10.000.000.000., y supuestamente desde 2013 generó ingresos aproximados de G. 21.168.379.334 (U$S 3.700.000), aunque esta no reportaba siquiera oficinas para operar. Eso sí, hacía figurar para el blanqueo diversos lujos, como motocicletas y vehículos de alta gama.

Otra empresa a nombre de “Galán” con la identidad falsa es NOTLE S.A., que solamente como capital inicial se había inscripto con Gs. 7.172.609.024. Solamente entre estas dos empresas se menciona que movieron unos Gs. 38.340.988.358 presumiblemente frutos del tráfico de drogas, armas, contrabando y otras actividades principales del Primer Comando Capital. Si bien “Galán” era la cabeza de toda la organización de lavado, también figuraban como socios otros miembros activos del PCC.

Extenso operativo

La fiscal Zully Figueredo encabezó la investigación que requirió la participación de diferentes agentes fiscales y de la Senad, así como ocho meses de recoleción de datos. En paralelo, se realizaron seis operativos que terminaron con capturas y la incautación de importantes pruebas de esta estructura.

El presunto delincuente estaba tan cómodo operando en nuestro país que incluso ya emprendió la construcción de una megamansión que estaba preparada con tres posibles vías de escape.

A través de una extensa red de prestanombre y socios, Galán contaba con una serie de propiedades. Por ejemplo, uno de los allanamientos se dio en un vivienda sobre la calle José Martínez casi Acosta Ñu de Pedro Juan Caballero, que según las autoridades figura a nombre de uno de los socios de Galán y está valuada en más de 100 mil dólares.

Los allanamientos también alcanzaron a las oficinas del Grupo Empresarial El Triunfo, otra empresa presuntamente vinculada a la estructura criminal de “Galán”. Uno de los detenidos en estos operativos es Rony Maximiliano Román Ramírez, uno de los “síndicos” de la empresa RSS y presunto prestanombre de “Galán”.

Asimismo, otro de los lugares allanados es la estancia Cerró Mojón ubicada en la localidad de Cerro Memby, Concepción, donde se incautaron documentos que vincularían a otros miembros del PCC en esta estructura de blanqueo de dinero.