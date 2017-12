“Se nota que es otra persona”

El abogado del superintendente de Servicios de la Itaipú, Arturo Giménez, denunciado por supuesto acoso sexual, dijo que la voz del audio, en el cual un hombre pide a otra persona que robe dos celulares para “limpiar” pruebas, no corresponde a su cliente.

ETIQUETAS

“En el audio que presentan, se nota a leguas que es de otra persona”, insistió en contacto telefónico con ABC Cardinal el abogado Juan Kohn Gallardo, defensor del superintendente de Servicios de la Itaipú Binacional, Arturo Giménez, quien fue supuestamente grabado pidiendo a una subalterna que robara dos celulares pertenecientes a mujeres, para presuntamente desaparecer pruebas que lo incriminaban con un caso de acoso sexual.

El defensor insistió en que su cliente no es la persona que se escucha en ese audio, y enfatizó que nuestro diario hizo una “campaña inmisericorde”, en contra de Arturo Giménez, “sin pruebas reales”, según el jurista.

Al consultársele por qué motivos el alto funcionario se negó a hablar con ABC Color, si según él no es la voz del audio y no tiene nada que ocultar, el letrado manifestó que “ese es un tema personal de él, estaba con rabia y no quería decir disparates”.

En otro sentido mencionó que presentó una querella por difamación y calumnia en contra de Mariza Yrigoyen, pues, según dice, la filtración del audio y todo lo ocurrido posteriormente “afectó gravemente a mi defendido sin una sola prueba”.