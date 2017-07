El PLRA “no llega solo” al 2018

El senador Ramón Gómez Verlangieri (PLRA) expresó que el partido liberal no puede llegar solo a la presidencia de la República y debe aglutinar a otros sectores sociales. Por otra parte, cree que Mario Ferreiro podría unir a toda la oposición.

El senador Ramón Gómez Verlangieri habló en ABC Cardinal sobre la situación del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) con miras a las elecciones presidenciales de 2018.

“Duele decirlo pero es la verdad, si no tenemos la inteligencia de tratar de consensuar, no ganamos nada. Teniendo en cuenta que el partido por sí solo no puede llegar al Palacio de López, hay que aglutinar a la mayoría, sino a todos los sectores y actores sociales”, expresó Verlangieri.

Dijo que existe una crisis bastante difícil dentro del partido liberal. “Hay un rompimiento muy fuerte entre Efraín Alegre y Blas Llano, después de mucho tiempo llega a tener una diferencia muy profunda. Si no limamos las asperezas va a ser muy difícil que otros partidos apoyen a un representante del partido liberal”, confesó.

Por otra parte, considera que Mario Ferreiro, intendente de Asunción “podría ser el candidato más frontal que tenga la fortaleza o la grandeza de unificar el sector”. Cree que no pueden ir hasta diciembre sin una definición si realmente pretenden lograr una alternancia en la Presidencia.

“Hay que llamar a una convención para ver quién sería. Yo tengo la esperanza de que se defina antes. Una concertación no se puede lograr en tan poco tiempo”, finalizó.