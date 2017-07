ENEP pide priorizar lucha contra la pobreza

El Equipo Nacional de Estrategia País (ENEP) insiste en que los políticos tomen como prioridad la lucha contra la pobreza, más aún luego del aumento de los índices durante el gobierno de Horacio Cartes. Ayer se reunieron con el precandidato Santiago Peña.

Jacinto Santa María, coordinador del ENEP, organización civil que trabaja desde 2012 con los diferentes gobiernos, indicó que desde entonces la lucha contra la pobreza es una preocupación central entre las estrategias que buscan promover como política de Estado.

Luego de un prolongado debate, el ENEP redactó una “hoja de ruta” de los temas que deberían ser prioridad en nuestro país y convertirse en agenda de los políticos, para buscar soluciones consensuadas.

“Vamos a hablar con todos los partidos y candidatos para hacerles esta propuesta. Uno de los temas que más nos preocupan es la pobreza, porque es inaceptable que en un país con tantos recursos como Paraguay, en un país que exporta alimentos para más de 60 millones de personas en el mundo, haya 700.000 paraguayos que posiblemente hoy no vayan a comer”, cuestionó Santa María.

El ENEP tiene rango de órgano asesor del Poder Ejecutivo. Sin embargo, hace tiempo no es tenido en cuenta en reuniones con el presidente Horacio Cartes. “Somos un país rico donde la riqueza está muy mal distribuida. Necesitamos promover el diálogo social para combatir la pobreza”, indicó

“A nosotros lo que más nos preocupa es que generalmente el debate político está centrado en ataques y no en propuestas, no en un debate constructivo que nos lleve a discutir ideas para resolver los problemas que todos sabemos cuáles son; los problemas que afectan no de ahora sino desde décadas atrás. Lo que queremos es que haya un diálogo constructivo”, insistió.

En las próximas semanas dialogarán con los demás partidos a fin de promover una agenda en común y temas centrales para la futura campaña con miras a 2018. La idea es que las políticas públicas centrales no cambien con cada nuevo gobierno.