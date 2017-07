El EPP “arrodilla al país”

Cuando el autodenominado EPP ataca a productores no solamente es un ataque personal, sino que “arrodillan a todo el país”, afirmó Luis Villasanti, titular de la ARP, quien agregó que la inseguridad es un problema de todos.

“La seguridad es fundamental, creo que es responsabilidad de todos”, indicó Villasanti desde la cabina de ABC Cardinal en la Expo 2017. “Nos preocupan los tres secuestrados, Edelio (Morínigo), Abrahán (Fehr) y Félix Urbieta”, indicó remarcando el hecho de que no existen diferencias entre los hoy cautivos por el grupo criminal.

Villasanti indicó que en esta lucha no solo hace falta más compromiso del Ejecutivo, sino de los demás poderes y la ciudadanía. “La seguridad no es solamente del Ejecutivo, es de Legislativo, del Poder Judicial, de la Fiscalía y la ciudadanía. Tampoco el pueblo paraguayo está colaborando, porque -insisto- es un tema que no solamente se va a combatir con las armas”, sostuvo el titular de la ARP, remarcando que es una lucha que no debería tener ideologías.

Cuando atacan y extorsionan “arrodillan al país, no solamente a los inmersos en ese problema de la inseguridad”, insistió. La seguridad es la base del progreso y el desarrollo. (...) Estamos cansados de motochorros, que matan por un seguridad, de los abigeos; tenemos que luchar entre todos”, dijo refiriéndose también a la zona urbana.

Por otra parte, cuestionó el reclamo de grupos de campesinos que se encuentran protestando en Asunción, principalmente el planteamiento de condonación de deudas.

Tenemos que cuidar porque el dinero de Hacienda “es dinero de todos. Que yo sepa el Estado no produce dinero, lo administra. (...) Toda esta gente que ven entrar a la Expo tienen los mismos derechos que vos y yo, y nadie está pidiendo condonación de nada”, cuestionó.

También consideró que no existe un deterioro en la relación con el Gobierno ya que la ARP trata de no meterse en política, sino en producir. Citó el caso de las diferencias en torno al proyecto de impuesto a la soja, donde según dijo no hicieron más que expresar su rechazo, y valoraron la postura “desde un comienzo” de la ministra de Hacienda, Lea Giménez, que acompañó esta negativa a aumentar el impuesto.

“Ojalá que los políticos piensen que hay próximas generaciones, y no próximas elecciones. (El impuesto a la exportación de granos) iba a ser el caos total en un país que piensa en el desarrollo”, agregó.

Igualmente evaluó la situación en el sur del país, por el efecto de las inundaciones donde consideró que es evidente el impacto, aunque aún no tienen cifras oficiales de cuánto habría sido la pérdida para los productores. “No tenemos ningún listado pero va a ser mucho (el impacto), la tasa de procreo va a bajar y el aborto por la mala alimentación y la venta rápida seguramente también será alta en esa zona”, estimó.