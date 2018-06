‘Esto no va a terminar nunca’

Guillermo González, representante legal de los frentistas, sostuvo que el proyecto metrobús ya es insostenible porque “no avanza”. Dijo que hay unos 150 comercios cerrados a causa de las obras e instó a cambiar de empresa constructora.

“El cronograma de la Mota Engil decía que el 31 de marzo debía haber culminado la obra hasta Gral. Aquino (zona del Mercado 4). Siguen atascados en Fernando de la Mora”, recordó González, resaltando que la obra está retrasada, y que los comerciantes ubicados sobre el tramo del metrobús son los más perjudicados.

Añadió que son unos 150 los negocios que ya cerraron a causa de las obras y que “tocaron todas las puertas” del Gobierno para que sus reclamos sean escuchados. Sin embargo, no tuvieron éxito. “Con este Gobierno intransigente no se puede dialogar”, lamentó González, en conversación con el radio ABC Cardinal.

“Tenemos que rediseñar esto. Que se traiga una empresa paraguaya con la capacidad para hacer esto y acabemos con las mentiras. Ellos (Mota Engil) seguirán diciendo que terminarán en tiempo. Ahora cuando llueve veremos si a las 17.00 siguen trabajando”, subrayó el abogado de los frentistas.

Se quejó de que los obreros de la firma constructora supuestamente no trabajan más de siete horas al día y que con apenas 11 operarios “no van a terminar los 11 kilómetros del proyecto”.

Dijo además que nunca se opusieron al proyecto metrobús, sino que esperaban que se cumplan todas las garantías para los afectados por las obras: culminación de las obras en tiempo y forma, además de la indemnización correspondiente.

“Ojalá que el próximo gobierno nos ayude”, expresó finalmente González.

Cabe resaltar que el proyecto metrobús no tiene el visto bueno de los comerciantes del Mercado 4, quienes temen que el retraso en las obras también les afecte cuando se realicen en esa zona. Piden además claridad por parte de las autoridades de la Municipalidad de Asunción y del Ministerio de Obras Públicas.

Empresario dicen que hasta ahora "no se puede estimar nada"

César Ruiz Díaz, titular del Cetrapam indicó que así como está el proyecto, con la incertidumbre incluso de si le permitirán cruzar el Mercado 4, para los empresarios del transporte público que deberán de pugnar por administrar el Metrobús, es totalmente impredecible definir nada.

"No se puede estimar inversión, rentabilidad y precio del pasaje, no se puede estimar nada porque el proyecto no está terminado", indicó Ruiz Díaz quien fue lapidario al evaluar el proyecto basado en datos reales. "15 meses, 900 metros habilitados y está todo dicho. Hay verdades que duelen, pero es la verdad", sentenció.

"Una vez culminadas las obras pues nos sentaremos a hablar de administración y operación del Sistema Metrobús. En cuanto las obras no culminen, no podemos hablar de eso", indicó el titular del gremio de transportistas, quien indica que aún hay muchas cuestiones que ajustar además del tema infraestructura.

"Cuando se instala un sistema como estos, la remuneración (por el pasaje) hace a la cantidad de kilometraje recorrido y no se remunera sobre la cantidad de pasajeros transportados, entonces imaginense todo lo que hay que construir todavía para poder hablar con propiedad sobre la operatividad del metrobús", afirmó.

Es decir, se debe establecer un precio del pasaje de acuerdo a la distancia del viaje, y no como es habitual en los transportes del área metropolitana, que es un precio fijo para todos los pasajeros, independientemente al destino del mismo.