Exigen ruta asfaltada durante acto en Curupayty

Por Clide Martínez, corresponsal

CURUPAYTY, HUMAITA. En la zona de las históricas trincheras de Curupayty, gestores culturales y pobladores del sur, reclamaron el asfaltado de la ruta que lleva a Humaitá y Paso de Patria, donde se desarrollaron las grandes batallas de la Guerra Grande.

Con la presencia de autoridades locales, militares, representantes de instituciones educativas y estudiantes, en el sitio histórico se realizó hoy un acto de recordación de los 152 años de la victoria de Curupayty ante las fuerzas aliadas.

Los gestores culturales resaltaron que los paraguayos tienen una gran deuda con los herederos de los valientes guerreros que dieron su vida para defender la soberanía nacional. Exigieron ruta asfaltada para que las nuevas generaciones puedan acceder a los escenarios de los grandes enfrentamientos y sentirse orgullosos de llevar la sangre de la extraordinaria generación de la guerra grande, que sorprendió al mundo por su heroismo.

Vicente García, gestor cultural de Paso de Patria, resaltó que a pesar de las promesas de los gobiernos sucesivos, hasta ahora no se hizo justicia con el departamento de Ñeembucú. "Aun se tiene una deuda pendiente con el Ñeembucú, los pésimos caminos impiden que los paraguayos conozcan su historia, y los que tienen interes no pueden llegar hasta los sitios emblemáticos porque increíblemente hasta hoy no se tienen accesos pavimentados". Afirmó que la nominación de Arnoldo Weins como ministro de Obras Públicas alienta esperanzas. "Con él hemos caminado juntos por estos sitios históricos y conoce muy bien las características de la zona".

Resaltó que ocupando actualmente un cargo tan importante, tiene la oportunidad de hacer justicia, gestionando el asfaltado que una Isla Umbú, Humaitá y Paso de Patria. "Es injusto, que en este siglo continuemos con impedimentos para acceder a sitios emblemáticos como Ita Pirú, Paso de Patria, Estero Bellaco, Tuyuti, Yataity Cora, Boquerón del Sauce, Paso Pucú, Curupayty, entre otros". Destacó que los visitantes pueden llegar sin problemas hasta Pilar, pero se ven obligados a utilizar vehículos 4 x 4 y tractores para acceder a los lugares históricos de Humaitá y Paso de Patria.

Por su parte, Vicenta Miranda, gestora cultural de Humaitá, destacó que el mayor anhelo de los gestores culturales es el rescate histórico. Indicó que fijaba su esperanza en que las nuevas autoridades departamentales y nacionales apoyen decididamente estos trabajos, con acciones concretas y rompiendo con la burocracia.

Miranda resaltó que en el lugar ya debería estar instalado un parque temático que refleje la importancia del lugar sagrado, dandole valor agregado pensando en los turistas. "Exigimos a nuestros representantes que realicen las gestiones necesarias para concretar obras prioritarias y reinvindicar nuestra historia", enfatizó la gestora cultural de Humaitá.

Tras el acto de recordación de los 152 años de la batalla de Curupayty, los participantes pudieron disfrutar de un momento artístico con la presencia de artistas locales y grupos de danza del departamento.