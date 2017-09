FTC “desalienta” marcha

La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) recorre las colonias instando a los menonitas a que no participen de la marcha por la paz en el norte del país, denunció Cristian Paiva, párroco de Santa Rosa del Aguaray, quién, aun así, espera gran convocatoria.

“Están utilizando diferentes medios para presionar, meter miedo y desmotivar nuestra movilización diciendo que es un acto político partidario, que tiene ese tinte; por sobre todo en la zona de los colonos están utilizando este método”, acusó el párroco, que es uno de los que organizan la movilización para la liberación de los cinco secuestrados por el EPP.

“Cuando recorren la colonia, pasa por ahí la FTC, dicen que es un acto político directamente y que no participen, que no vayan. Eso están diciendo, y por otros medios, para decir que la movilización sea de tal manera, queriendo dirigir la movilización”, señala el sacerdote, quien aclaró que en la zona la gente tiene que aprender a vivir con la desconfianza hacia los delincuentes y los militares.

“Cuando uno denuncia mucho alguna injusticia, un hecho, el Gobierno quiere etiquetarnos como de tal o cual grupo, de tal sector, de tal equipo; por eso vivimos tan miedosos y desconfiados en la zona; de hecho, por eso mermaron tanto las actividades económicas”, indicó, considerando que por ello la situación en el norte, en vez de mejorar, empeora.

Remarcó que incluso en audiencias públicas han señalado fracaso de las FTC. “Hemos dicho que no tienen resultado. No es 'tarea conjunta'; solamente los militares están acá. No están trabajando coordinadamente con las otras fuerzas, y hemos dicho que ese dinero que va a FTC, si se hubiera invertido en lo social, hace rato se hubiera solucionado el problema”, expresó.

Por último, afirmó que, pese a las diferencias religiosas, están unidos con los menonitas y otros sectores de la sociedad y en diálogo con los colonos. Estos expresan que quiere quedarse lo máximo posible. Algo que sí acordaron es que los productores no van a sembrar ni van a obligar a sus empleados que vayan a trabajar con el temor.