Indígenas se encadenaron y exigen tierras

La situación es insostenible, señaló el cacique Ramón Benítez, por lo que decidieron encadenarse y cerrar la calle frente al Congreso para que las autoridades de una vez por todas les otorguen un pedazo de tierra "que no pertenezca a otras comunidades".

Hace seis meses, la que ahora se hace llamar “Comunidad de la Plaza de Armas” de indígenas están instalados en el espacio público en condiciones infrahumanas desde que fueron desalojados violentamente de Jetyty Mirî, del distrito de Ybyrarobaná, Canindeyú, y donde sus viviendas fueron quemadas.

El cacique Benítez explicó que el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) ofreció tierras que pertenecen a otras comunidades indígenas, que ellos no pueden ir a ocupar por respeto; o tierras protegidas por la Secretaría del Medio Ambiente donde no se puede hacer uso de los recursos, o bien zonas donde no se pueden cultivar porque son rocosas como la zona del cerro Ybytyruzú.

“Estamos desesperados, y vamos a seguir encadenados o bien pedimos transporte para volver a Jetyty Mirî de donde nos desalojaron porque no hay respuesta”, explicó.

Benítez subrayó el pedido al Indi para que les otorgue una tierra de buena calidad para levantar esta movilización que les afecta. “Todos nuestros niños están enfermos, ayer atropellaron a uno; pasamos frío, hambre y enfermedades. El Indi tiene buenas tierras y no nos quiere brindar la posibilidad de instalarnos en alguna de ellas. Lo que pedimos nos pertenece como guaraníes, y tenemos derechos constitucionales para acceder a la tierra”, apuntó. Mañana miércoles seguirán con los cortes de calle.