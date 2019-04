Hemofílicos Unidos del Paraguay en la Costanera

Por Mirtha González Schinini, ABC Color

El domingo 14 a las 9:00 los miembros de la Asociación de Hemofílicos Unidos del Paraguay estarán en la Costanera para conmemorar el Día Mundial de la Hemofilia, contarán con la presencia del doctor Raúl Fernando Cardozo.

Liliana Quesnel, Hugo Báez y Elio Arriola quienes estuvieron en ABC Color invitan a esta actividad que busca concienciar a la población y en especial a padres primerizos sobre la hemofilia. El grupo estará identificado con un toldo especial y carteles para llamar la atención.

Se denomina hemofilia a una enfermedad de carácter hereditario, ligado al cromosoma X, en caso concreto de hemofilia la transmiten las mujeres y la padecen los hombres, debido a la dotación de dos cromosomas X (XX) de la mujer y una dotación (XY) en el hombre.

Surge de un fallo en los mecanismos que se encargan de coagular la sangre. Esta deficiencia provoca que las hemorragias sean abundantes y difíciles de frenar. Lo más frecuente es que quienes padecen hemofilia reciben un diagnóstico en fases tempranas, ya sea en la época de la lactancia o en la primera infancia. Sin embargo, otros no serán conocedores del problema que tienen hasta que no tengan que someterse a una intervención quirúrgica, ya que antes de ella se realiza un completo chequeo médico que será el que determinará la patología.

Las personas con hemofilia no sangran más rápido de lo normal, pero pueden sangrar durante un periodo más prolongado. Su sangre no contiene una cantidad suficiente del factor de coagulación, una proteína en la sangre que controla el sangrado. No hay en la actualidad ningún tratamiento curativo disponible y lo único que se puede hacer es corregir la tendencia hemorrágica administrando por vía intravenosa el factor de coagulación que falta, el Factor VIII o el IX, que pueden costar ocho a nueve millones de guaraníes. Más información los obtendrá al llamar al 0981 767 208 y whatsapp 0991 973 023. También están en facebook y twitter.