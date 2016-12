La pequeña Jenifer León, una luchadora de 8 años que aguarda un nuevo corazón para seguir viviendo, aún espera un milagro. Pasó la Navidad con su familia, que le dio fuerzas, pero el tiempo es un importante enemigo que hace que se deteriore su salud.

"Con el remedio recae un poco. Su médica nos dice que tiene que aparecer ya un milagro", indicó su madre, Virginia Aguilar, quien recordó que la Navidad pasaron todos juntos, tratando de darle fuerzas a la pequeña y juntar las propias ellos mismos.

Este año, Jenifer en su carta a Papa Noel pidió por sobre todo un corazón, el que le permita mediante un trasplante seguir viviendo, ya que sufre una enfermedad cardíaca que amenaza su vida. "Tratamos de pasar bien con ella para darle ánimos; su hermanito pudo entrar con ella, pasamos bien, dentro de la situación", explicó su madre, quien remarcó que no le faltaron otros regalos, pero el corazón aún se hace esperar.

A pesar de su edad, la niña ha demostrado hasta ahora ser una guerrera, ya que no solo ha sobrevivido a un paro cardíaco, sino que trata de resistir el deterioro diario de su organismo.

"Le trajimos la casita de muñecas que pidió, muchos regalos recibió, pero lo más importante aún seguimos esperando", expresó la madre, rogando al Instituto Nacional de Ablación y Transplante (INAT) que no escatime esfuerzos para encontrar el tan preciado órgano.

La madre también lamentó que incluso en tan dificil situación haya gente malintencionada que juega con sus ilusiones de hallar el corazón que pueda salvar a su hija. "Hay gente que es malintencionada, digamos, que me llaman; tengo todo audio y eso, pero no quiero nomás, no me ilusiono luego (...) Hay gente que te mensajea y te dice cosas que no vienen al caso y no respetan mi sufrimiento porque no se encuentra en mi lugar", lamentó.

Como en todo hospital público, hay necesidades y junto con el padre de Jenifer, Jorge León, tratan de solucionarlas. Toda ayuda de buen corazón siempre es bienvenida. Jenifer lleva ya casi dos meses internada en el Hospital Pediátrico “Niños de Acosta Ñu”, a la espera del milagro.