La sábana más larga, este domingo

El domingo por la mañana, en la avenida Costanera de Asunción, jóvenes afiliados al partido Patria Querida, en el marco de una campaña para lograr el desbloqueo de las listas "sábana" en los comicios paraguayos, harán el intento de romper el récord mundial de la sábana más larga del mundo.

Sebastián Giménez, uno de los organizadores de la iniciativa, explicó que esperan recibir entre 700 y 800 sábanas para romper el récord, actualmente de un kilómetro de largo. Por el momento, explicó, ya fueron donadas casi 400 sábanas a la iniciativa.

Giménez señaló que no hay demasiados requerimientos para las sábanas a ser donadas, solo que “tienen que ser sábanas, no fundas o colchas”. Más allá de eso, no importa si son viejas o están rotas; tampoco importan los colores. Instó a la ciudadanía a donar sus sábanas, algo que se puede hacer mañana en el acto.

El evento comenzará a las 10:00, aunque se recibirá sábanas desde las 08:00. Además del acto principal, habrá entretenimiento con música y animadores. Posteriormente, se atarán las sábanas y se verificará la distancia alcanzada con un topógrafo certificado.

Luego del evento, las sábanas serán entregadas a organizaciones sociales para ayudar a familias en situación vulnerable dentro de asentamientos urbanos.