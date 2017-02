Leite se hace del desentendido

A pesar de la masiva difusión y discusión, el ministro de Industria, Gustavo Leite, insiste en decir que no sabe de qué se habló en la reunión durante la cual el vicepresidente prometió pautas estatales a radios del interior. Apretado, intentó justificar

“No hay que enojarse por la transparencia”, fue lo primero que atinó a decir el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, cuando este lunes se le preguntó su opinión al respecto de la reunión durante la cual el viepresidente, Juan Afara; y otros miembros del gobierno ofrecieron pautas estatales a radios del interior a cambio de la difusión de “buenas noticias” referentes a la gestión de Horacio Cartes, informó la periodista de ABC Color Antonella Brignardello.

Leite dijo no haber estado durante la reunión y que por ello no sabía lo que se había conversado. Sin embargo, trató de defender la cuestión usando el discurso de la transparencia y señalando que “no había escándalo cuando se daban fortunas a la radio de Rubin o a los medios de Vierci y Zuccolillo”.

“Vamos a pedir transparencia y que se haga dentro de la ley”, indicó luego el secretario de estado. Cuando se le preguntó si el condicionamiento que pusieron los representantes del gobierno no iría contra la ley, Leite volvió a hacerse del desentendido. “No estoy enterado que haya algún condicionamiento, si es así eso es un delito”, aseveró para luego agregar que no sabía de lo que se había hablado pues no estuvo y tampoco, supuestamente, había escuchado los audios ampliamente difundidos de los discursos de Juan Afara y Pedro Alliana.

“Yo no participé (de la reunión) no tengo nada que ver con la comunicación”, insistió.

En algún momento, Leite incluso quiso dar clases de periodismo al decir que la parecía que no podía haber otro tema que no sea tapa de los diarios que Itaipú haya ahorrado US$ 75 millones en los primeros tres años del gobierno cartista.

“Yo, Gustavo Leite, digo que hay que poner la plata (en los medios) con transparencia”, acotó.

Eso sí, mientras insistía con la transparencia, Leite no supo responder cuánto gasta la cartera a su cargo en concepto de pautas en medios de comunicación.