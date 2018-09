Llamativo desalojo de hijos de excombatiente en San Antonio

Por Higinio Ruiz Díaz, corresponsal

SAN ANTONIO. Un hombre fue desalojado de su casa paterna, donde nació y vivió 43 años, y ahora quedó en la calle. Se trata de Federico Piris (43), hijo de un excombatiente de la Guerra del Chaco.

Piris relató que el viernes pasado fue desalojado de forma violenta por la Policía y un supuesto oficial de justicia, que llegaron a su casa sin identificarse ni mostrar una orden judicial de desalojo.

“La verdad me sorprendieron y me amenazaron en todo momento de llevarme detenido si no salía de la casa. La policía fuertemente armada llegó e irrumpió en mi casa y me dijo que tenía una orden de desalojo, pero no me mostraron nada y me obligaron a salir previa firma de un manuscrito”, expresó Piris.

Dijo que los uniformados en todo momento le decían que no denuncie nada y que colabore, porque de lo contrario le llevarían directo a la cárcel de Tacumbú por desacato y aseguró que nació en el lugar y vive ahí hace 43 años.

Expresó que el inmueble pertenecía a su padre José Ascención Piris, excombatiente de la Guerra del Chaco, por lo que tenía exonerado el impuesto inmobiliario y que nunca se hizo la sucesión del inmueble y ahora apareció un supuesto dueño con una orden judicial.

“Nos fuimos con un grupo de amigos a la comisaría y fiscalía para ver si existía la orden de desalojo, pero no existe nada ni el manuscrito que me obligaron a firmar no tenían, y es una injusticia lo que cometieron conmigo y mi familia”, expresó Piris.

La familia ya contrató el servicio de la abogada Lida Mendoza para ver el caso, pero la casa ya se está demoliendo.

Llegamos junto a José Oviedo, quien promovió la orden de desalojo y el mismo alegó que son los legítimos dueños del terreno con otras dos personas, el exministro del Interior comisario Gral. Víctor Hermosa Sagaz y Carlos Álvarez.

Oviedo indicó que su abogado, Rubén Rodríguez, fue quien hizo los trámites de desalojo y que no recordaba quién fue el juez que firmó la orden de desalojo y solo alegó que es un magistrado de Lambaré.

Dijo que su propiedad cuenta con más de 900 metros cuadrados y que pertenecía a su abuelo, don Mauricio Melgarejo. Pero tampoco pudo explicar en qué condiciones vivía en el lugar el mencionado héroe de la contienda chaqueña.