Más de dos horas esperando ambulancia

Una mujer de 65 años cayó de un colectivo y fue trasladada al IPS de San Antonio, donde lleva más de dos horas y media con una pierna fracturada y esperando una ambulancia del Seme, ya que el Instituto de Previsión Social no tiene ningún móvil disponible.

Aproximadamente a las 08:30, una mujer de 65 años llegó al Instituto de Previsión Social de San Antonio luego de haber caído de un colectivo. Tras recibir los primeros auxilios, se determinó su traslado al Hospital Central de IPS, puesto que tiene una pierna rota, pero hasta el momento no han conseguido una ambulancia, relató su hijo Hugo Ortiz.

La mujer tiene diabetes e hipertensión y, según su hijo, llora de dolor en una camilla mientras aguardan el traslado. El director del IPS de San Antonio confirmó que en su hospital no cuentan con ninguna ambulancia y el Instituto de Previsión solo tiene una o dos para el área Central, que no están disponibles en estos momentos. Debido a esa urgencia solicitaron ayuda al Seme, pero hasta ahora no llegó el móvil para el traslado.

“Hace 40 minutos estoy llamando y solicitando la ambulancia, pero ellos (los del Seme) priorizan de acuerdo a los pedidos más urgentes. Escapa de mis manos porque seguro el sistema está saturado, por eso aún no envían ningún móvil”, lamentó en contacto con ABC Cardinal.