Despedido por denunciar

El médico Raúl Morel, el único que atendía en la comunidad indígena de La Patria, Chaco, fue descontratado por el Ministerio de Salud y denunció ante Diputados que fue despedido por cuestiones políticas, al mostrar el estado de abandono de la comunidad.

Existen versiones confrontadas del caso, ya que por su parte el Ministerio de Salud indica que el cese del contrato se dio de manera automática ya que el médico no habría aprobado las pruebas de desempeño laboral, por lo que automáticamente el sistema no renovó el contrato.

La Patria está ubicada a 120 Km al norte de Mcal. Estigarribia y dependía de la XVI Región Sanitaria, del Ministerio de Salud Pública. Morel es recordado ya que en 2015 mediante una fotografía demostró la realidad de precariedades y abandono en que viven los nativos en la zona.

En un debate en ABC Cardinal ambas partes dieron su versión. Por ejemplo, Morel afirmó que a raíz de dicha imagen dijo ser víctima de la persecución de las autoridades del ministerio y de la gobernación y que este año finalmente lograron cesarlo. El mismo denunció su situación esta mañana ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Por su parte, Hugo Benito Valdez, director de dicha región sanitaria, dijo que cuentan con la evaluación formada del médico y que si el sistema no le renovó el contrato es porque no cumplió con la nota mínima. También afirmó que existen todos los mecanismos para apelar las notas. El argumento es que habría tenido ausencias injustificadas, lo cual Morel descartó ya que afirma que literalmente vive en el puesto de salud ya que no existe hospedaje en la zona.

Al respecto, Morel también indicó que fue engañado a la hora de firmar la evaluación y que fue la directora de Recursos Humanos quien le prometió que no habría inconvenientes pese a la baja nota que le asignaron. “Fue una ingenuidad mía”, argumentó, pese a considerar que esta fue solo una excusa para apartarlo del caso por haber denunciado la situación en esa zona.

“Se malinterpretó bastante esa foto, la finalidad era ayudarle a estos hermanos indígenas. El Ministerio de Salud Pública se lo tomó muy a pecho, y yo no sé porque si yo era funcionario de la institución queriendo ayudar”, afirmó.

“Lo que deseo fervientemente es limpiar mi nombre, lo que lamento mucho es que de la comunidad me llaman y me preguntan ¿qué pasó?... y mientras están sin médico”, finalizó Morel.