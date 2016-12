Médico Ishir aguarda ser contratado por el Ministerio

Por Carlos Almirón, corresponsal

BAHÍA NEGRA. Un médico de la etnia Ishir aguarda que el Ministerio de Salud acelere su contratación a fin de poder brindar atención tanto a su comunidad como en los alrededores del Alto Chaco.

Jorge Paya, es un joven médico de la etnia de los Ishir graduado en el 2015 en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba, luego de casi siete años de arduo estudios. El objetivo del joven desde un principio fue la de poder tener oportunidad de trabajar en su lejana comunidad, donde por lo general son pocos los médicos que quieren brindar sus servicios.

Comentó que realizó su pasantia en el centro de salud de esta comunidad, y desde el mes de marzo continúa en la espera de poder ser nombrado por el Ministerio de Salud. “Mis documentaciones se encuentran en la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio, pero hasta ahora no tengo respuesta alguna”, sostuvo. “Actualmente trabajo en el hospital de esta comunidad, gracias a un pequeño aporte que me concede el Consejo de Salud, sin embargo esto no es seguro y además es muy ínfimo”, dijo el médico.

Lamentó la manera en que son tratados los profesionales de blanco en nuestro país. “Son muchos años de sacrificio que hemos pasado en el exterior para poder acceder al título universitario”, expresó. “Regrese con la ilusión de poder brindar servicios a mi comunidad, sin embargo no existe voluntad política de nuestras autoridades de poder apurar nuestros contratos”, enfatizó el entrevistado.