Debieron refugiarse por 5 horas

Un hombre que iba con su nieta e hija sobre la Ruta Nº VII relató los minutos de terror que vivieron cuando, pasadas las 00:15, los brasileros que asaltaron Prosegur pararon su vehículo y los hicieron bajar. Se refugiaron en una caseta por cinco horas.

Un ciudadano, cuya identidad preferimos resguardar por motivos de seguridad, relató que volvía de Asunción con su hija y nieta cuando, aproximadamente a las 00:15, estalló una rueda. “Pensé que era un reventón normal, me encosté y bajé del vehículo. Ahí veo cuatro camionetas que paran y de las cuales empezaron a bajarse aproximadamente 15 personas con pasamontañas y uniformes camuflados”, continuó.

Al principio, creyó que sus interceptores eran agentes de la Policía, pero luego empezaron a hablar en portugués. “Me tiraron al piso y le pasaron a mi hija al asiento trasero. Al verle llorar a mi nieta de tres años dijeron: 'Está con su familia'. Ahí me hicieron subir de vuelta a mi vehículo y me dijeron que me vaya rápido”, detalló.

Solo al subir al móvil y moverse se dio cuenta de que la ruta estaba regada de clavos “miguelito”. El hombre decidió ir a una caseta de seguridad de Itaipú, ubicada a medio kilómetro, donde se refugiaron hasta las 05:00, cuerpo a tierra, al igual que los guardias. “Todos estábamos en el suelo porque se escuchaban muchos disparos”, acotó en ABC Cardinal.

El hombre resaltó que incluso pudo ver que tres patrulleras llegaban hasta donde él estaba para refugiarse por aproximadamente media hora cada una. Se veían sobrepasadas y permanecían frente a la caseta hablando por teléfono, probablemente pidiendo instrucciones para continuar.

Con este relato se confirma que los asaltantes empezaron a cercar la zona cercana al atraco antes de la medianoche. Incluso, un vecino de la empresa Prosegur detalló que a las 23:30 el grupo de los criminales atacó su casa.