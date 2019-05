US$ 103 millones en 335 kilómetros de asfalto

El Ministerio de Obras abrió hoy las ofertas para asfaltar varios tramos en los departamentos de Guairá y Alto Paraná. Son parte de una serie adjudicaciones para pavimentar 335 kilómetros de caminos, con una inversión de US$ 103 millones.

Esta mañana se abrieron la ofertas de la segunda convocatoria de cuatro tandas de obras proyectadas por el gobierno en la región Oriental, que contemplan en total 15 tramos en los departamentos de San Pedro, Itapúa, Paraguarí, Caaguazú, Ñeembucú, Alto Paraná y Guairá. La cartera vial tiene presupuestado casi G. 630.000 millones, unos US$ 103 millones al cambio actual.

Uno de los tramos es el asfalto de 20 kilómetros entre Villarrica e Itapé, que costaría unos G. 46.000 millones, casi US$ 7.500.000, según datos del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Se trata de la denominada "Ruta de la Fe", el camino que utilizan los peregrinos que van desde Villarrica hasta el Santuario de la Virgen del Paso, ubicado en Itapé, durante la fiesta religiosa y mariana del 18 de diciembre.

335 km de asfalto

Entres los mismos lotes para los que se abrieron hoy las ofertas está previsto el asfalto de 19,4 km entre las compañía Itacurubí y Cerro Punta de la localidad de Mauricio José Troche, también Guairá, y que costaría G. 27.360 millones (US$ 4.485.000). Igualmente, se pavimentará un camino que conectará este nuevo asfalto con el distrito de Walter Insfrán, en el departamento de Caaguazú (G. 90.600 millones, alrededor de US$ 1.485.000); 31,3 km que contemplan también el pavimento de una calle de la comunidad, detalló el director de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Hugo Arce.

Asimismo, también está el pavimento de 51,8 km entre Santa Fe del Paraná, Mbaracayú y San Alberto (Alto Paraná), por unos G. 40.823 millones (US$ 6.690.000).

Las ofertas de la primera tanda se abrieron ya el 25 de abril pasado, pero aún no se adjudicaron los lotes. Las aperturas para la tercera y cuarta serán el lunes 3 y el martes 4 de junio próximo, informó Arce.

Las que ya están en etapa de evaluación para el asfalto son los tramos de 8 km entre General Aquino y Santa Clara (San Pedro), de 17,68 km entre San Miguel y Arazape (Misiones), 17,45 km Paraguarí y Pirayu (Paraguarí) y 12,21 km entre Natalio y Puerto Paloma (Itapúa). La inversión prevista es de G. 70.177 millones (US$ 11.500.000), de acuerdo a los datos de la DNCP.

La tercera tanda incluye otro asfalto para Guairá; el tramo de 29,51 km entre Borja (Boquerón), Itapé y Coronel Martínez, con un presupuesto de G. 35.637 millones (US$ 5.840.000). También el tramo de 24 km entre Liberación y Chore (San Pedro), presupuestado en G. 20.175 millones (US$ 3.307.000). De igual forma se pavimentarán 5,2 km de la circunvalación de la ciudad de San Pedro y unos 6 km en los accesos a las localidades de Alberdi y Villa Oliva (Ñeembucú), obras que costarían unos G. 44.000 millones (US$ 7.225.000).

La última tanda contempla varios asfaltos en el departamento de Itapúa. Son 28,2 km entre el Cruce Varana de Itapúa Poty y Capitán Meza, 26,78 km entre María Auxiliadora y Natalio, y 37,2 km en Edelira entre el Km 28 y el Km 65,2. El MOPC presupuestó G. 253.400 millones (US$ 41.540.000).

Montos exagerados

Esta mañana el senador guaireño Rodolfo Friedmann (ANR, Añeteté) y varios intendentes y concejales del departamento de Guairá estuvieron en el Palacio de López. Afirman que la visita al presidente Mario Abdo Benítez fue para agradecer la obras viales que se están realizando y que se proyectan. Lo llamativo es que solo acudieron intendentes y concejales de la ANR, que también pertenecen al Movimiento Colorado Añeteté.

Friedmann sostuvo que el paquete de obras que contempla lo que corresponde a la apertura de sobres de hoy, más un asfalto adjudicado ya en diciembre de 2018, suman poco más de US$ 60 millones. Sin embargo, el monto en realidad es de casi US$ 16.500.000, menos del 30% de lo anunciado por el senador colorado.

Esto teniendo en cuenta también la construcción del asfalto de 18,51 km entre la localidad de Iturbe (Guairá) y Coronel Maciel (Caazapá), a la que hizo referencia Rodolfo Friedmann. La obra fue adjudicada por G. 18.079 millones (U$S 2.965.000) a la Constructora Feldmann S.A., representada por Sigfredo Feldmann Meza, según datos de Contrataciones Públicas.