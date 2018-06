Muchas adjudicaciones, pocos títulos

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) sigue haciendo alarde de los más de 23.000 “certificados de adjudicación” repartidos a lo largo del país en los últimos años. Sin embargo, entregaron menos de 600 títulos de propiedad.

ETIQUETAS

Esta mañana, el presidente del Indert, Justo Cárdenas, entregó 64 títulos de propiedad a beneficiarios de la colonia Ara Pyahú, de los distritos de Yrybucua y Capiibary (San Pedro), acompañado del coordinador del catastro rural denominado Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), el señor Hugo Jiménez Recalde.

“El instituto, a través del Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), llevó a cabo una labor de campo que permitió la formalización de tierras en las distintas colonias del país. Estas entregas se vienen realizando semanalmente tanto en el local central del ente como en las distintas comunidades del interior”, señala la nota de prensa difundida por el ente.

Sin embargo, lo que continuamente entrega el instituto rural son “certificados de adjudicación”, unos cartones sin valor jurídico que se suelen repartir en rimbombantes actos públicos y que son cuestionados por campesinos y hasta por funcionarios del Indert. No obstante, Cárdenas ha defendido estos certificados explicando que están basados en resoluciones de adjudicación que sí tienen un asidero legal, al identificar a los beneficiarios de lotes fiscales y los datos de sus respectivas propiedades rurales.

No obstante, esas adjudicaciones no se constituyen en títulos de propiedad, sino apenas es el primer paso para obtenerlos. Los sindicatos Sintibir y Sintra del ente agrario sostienen que con esos “certificados”, los campesinos no logran obtener créditos de entidades financieras ni tampoco pueden recibir muchos de los programas estatales, ya que las tierras aún no son efectivamente suyas.

Aún así, la administración de Cárdenas defiende la entrega de esos miles de certificados de adjudicación. “A partir de la implementación del Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), desde apenas dos años hasta hoy, el instituto rural sumó un total de 23.091 certificados de adjudicación entregados oficialmente a los beneficiarios de la Reforma Agraria, cumpliendo así con la Acordada N° 84/98 de la Corte Suprema de Justicia”, señala la nota enviada.

“La formalización de tierras públicas a favor de las familias campesinas más humildes, es un salto cualitativo y cuantitativo trascendental, que representa el legado más importante del Gobierno de Horacio Cartes, a través del INDERT”, puntualiza el escrito, un hecho que, empero, es desmentido por los trabajadores sindicalizados del Indert así como gremios privados.