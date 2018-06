Nicanor promueve amparo

El expresidente de la República Nicanor Duarte Frutos presentó un recurso de amparo ante el juzgado electoral de María Del Carmen Novais contra la resolución de Fernando Lugo, para que lo convoquen a jurar como senador activo.

El amparo pretende dejar sin efecto la resolución Nº 2.103, mediante la cual se convoca a Mirta Gusinky de Cubas a jurar mañana como senadora activa en sustitución de Nicanor Duarte Frutos, decisión tomada por el presidente de la Cámara Alta, Fernando Lugo Méndez.

En el escrito se argumenta que Lugo “ha recurrido a un procedimiento no ajustado a la norma”, ya que como senador electo (Nicanor) debe ser llamado a jurar. Afirma que “no posee incompatibilidad alguna y no existe motivo por el cual no deba ser convocado”.

El exgobernante califica de “capricho” la decisión de Fernando Lugo, ya que, según él, la decisión de quién debe jurar es una atribución del Tribunal Superior de Justicia Electoral, “por tanto, necesariamente debo participar del acto de juramento en virtud al mandato constitucional que se me ha sido conferido por el pueblo y proclamado por el TSJE, al no existir impedimento legal para el efecto”.

Según la Constitución Nacional, “los expresidentes de la República deberán ser senadores vitalicios”; sin embargo, el expresidente Nicanor se mantiene firme en su postura de no tener impedimento alguno para ejercer la senaduría activa.

Más temprano, el exsenador Hugo Estigarribia dijo que Nicanor, para el Senado, es un senador vitalicio no juramentado y que el reglamento interno de la Cámara de Senadores faculta a Fernando Lugo a no convocarlo a jurar.

Resolución, para las 10:30

La jueza electoral María del Carmen Novais, quien recibió el pedido de amparo del expresidente Nicanor manifestó esta mañana que aproximadamente a las 10:30 estaría resolviendo al respecto.

“Ahora estoy estudiando el amparo. Yo creo que en el transcurso de hoy voy a resolver. Pienso que en dos horas más o menos. Una vez que resuelva voy a brindar declaraciones”, dijo en contacto telefónico para ABC TV.