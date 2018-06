“Tiky” Cubas niega haber pedido coima

El consejero de la EBY, Emilio “Tiky” Cubas, negó haber actuado como nexo en un supuesto pedido de coima de su primo Gustavo Leite a Jair de Lima, dueño del Frigorífico Concepción. Se habla de un monto de US$ 500.000.

El senador Juan Carlos Galaverna afirmó ayer que Gustavo Leite, ministro de Industria, pidió una coima de US$ 500.000 a Jair de Lima, dueño del Frigorífico Concepción, para levantar las restricciones que pesaban sobre la empresa, implicada en un caso de contrabando de carne desde el Brasil.

En este contexto, “Calé” dijo que Emilio “Tiky” Cubas, consejero de Yacyretá y primo de Leite, fue uno de los que actuaron como nexo en el pedido del soborno.

“En primer lugar, desmentir categóricamente que sea cierto, y segundo, no es la primera vez que Galaverna endosa problemas ajenos o cualquier tipo de denuncia a mi persona. Ya lo hizo con Apostala (casa de apuestas), que no tengo nada que ver. Lo hizo con acciones que no tengo nada que ver. Tercero: la habilitación de los mercados no depende del Ministerio de Industria, y cuarto, el MIC dio la pena máxima que podía dar, entonces sería triste que uno se coimee para que uno tenga la pena máxima. Quinto: nunca hablé con el señor Jair, no hablé nunca ni recibí ni insinué, ni me preocupé por este tema más de lo que leí por este tema”, se defendió Cubas este jueves en conversación con ABC Cardinal.

“Ayer, por la irresponsable denuncia del pájaro muerto de la política colorada (Galaverna), me preocupé y me ocupé de buscar algunos antecedentes para tratar de entender el tema. Lo que entiendo es que este señor Trapani (expresidente de la ARP), a instancias de Galaverna, fue a hablar con el presidente y le llevó la denuncia. (El presidente Cartes) le dijo: ‘Vamos a carearles a Leite y Gneiting’ y él (Trapani) salió corriendo porque le dijo (a Cartes) que a él fue Idoyaga el que le dijo”, manifestó.

Así, Cubas asegura que todo lo que se dice sobre su implicancia es falso, porque no existe prueba alguna de haya habido un pedido de coima. Trapani también conversó con ABC Cardinal este jueves y se reafirmó en sus declaraciones de que sí hubo un pedido de coima.

“Es un hecho muy grave, hay que investigar hasta el fondo. Nunca lo hice, nunca lo vamos a hacer. Nunca tuve una denuncia de este sentido y menos aún que nos estamos yendo (...) ¿Qué acción (legal) podría tener contra Galaverna? Sí voy a enviar escribano al señor Trapani y al señor Idoyaga para que ellos se ratifiquen o se rectifiquen”, adelantó.

Finalmente, Cubas dijo que Galaverna le responsabiliza por la difusión de un video en que él aparece con otras mujeres, un material que data de 2015. “Nunca va a poder demostrar eso (...) Él demuestra que tiene una impotencia no solo física sino también verbal”, concluyó.