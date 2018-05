Si no hay unidad, 'HC no está interesado en jurar'

Gobernadores electos del cartismo llevaron su respaldo a Cartes luego de la frustrada sesión para aceptar su renuncia y anunciaron que insistirán en los votos de Colorado Añetete. HC "no está interesado en jurar si la ANR no está unida", aseguraron.

“El deseo del Presidente y que nosotros compartimos con él es que no va a buscar votos fuera del Partido Colorado. El Presidente (nos dijo) y nosotros apoyamos su decisión; él no está interesado en jurar si el Partido Colorado no está unido”, indicó Juan Carlos Baruja, gobernador electo de Paraguarí, tras la reunión con Cartes en Mburuvicha Róga.

Lo mismo fue ratificado por Hugo Javier González, gobernador electo por Central, que dijo: "Le vimos tranquilo, seguro, confiado y les digo textualmente lo que nos dijo: no está preocupado en jurar o no. Si no es de la mano del Partido Colorado unido, no queremos nosotros ni él el juramento".

“Estamos sorprendidos (por la ausencia de senadores de Colorado Añetete), puesto que durante todo el proceso de las elecciones hemos trabajado de manera conjunta y, luego de la elecciones, el líder de Honor Colorado, el presidente Horacio Cartes, nos convocó y nos pidió trabajar por el Presidente electo”, afirmó Baruja.

González justamente remarcó que desde la campaña, el Presidente "se puso a disposición del partido" y, por ende, ellos le pidieron ahora "devolverle el favor" y hablar con el presidente electo, Mario Abdo Benítez, para buscar los votos.

"Él se puso a disposición del partido desde el primer momento y nos dio a todos las instrucciones de pelear por el Partido, por la Lista 1, y ahora nosotros en ese tenor nos presentamos ante nuestro líder para ir a hablar con el presidente electo y manifestarle nuestra posición", afirmó el gobernador electo de Central.