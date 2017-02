Senadores presentan denuncia contra cartistas

Senadores disidentes presentaron una denuncia contra varios referentes del oficialismo colorado, entre ellos Luis Canillas y otros más que los habían acusado de tramar un plan magnicida. Hablan de utilización de la Fiscalía y alteración de datos.

La guerra de denuncias entre oficialistas y disidentes sumó un nuevo capítulo este viernes. El liberal Robert Acevedo (presidente del Senado), el colorado disidente Enrique Bacchetta y Eduardo Petta presentaron ante la Fiscalía una denuncia contra referentes del cartismo que los habían acusado de preparar un plan para atentar contra el presidente de la República, Horacio Cartes.

Los legisladores, que acudieron en representación de varios otros de sus colegas, denunciaron al asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y a varias personas por los supuestos hechos de alteración de datos relevantes para la prueba, lesión del derecho a la comunicación y a la imagen, violación de la confidencialidad de la palabra, persecución de inocentes, entre otros.

“Nosotros tenemos que confiar. No nos queda de otra que confiar en la institucionalidad. Somos demócratas y tenemos que presumir que la instituciones funcionan”, señaló el senador Bacchetta antes de presentar la denuncia.

“Esta mentira montada por Canillas y sus secuaces no resiste una investigación. Sirve solamente para generar esto, generaron un hecho político para que no se hablen más de las firmas falsas. Ese es el tema realmente. Están procurando levantar cortina para que no se hable más del tema enmienda porque están tratando de atropellar el tema de una sesión”, aseveró.

