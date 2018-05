Nuevo procedimiento polémico del grupo Lince

Dos agentes del grupo Lince de la Policía Nacional llevaron adelante un llamativo procedimiento en Caaguazú, captado en video, en el que aparentemente obligan a un ciudadano a quitarse un accesorio que llevaba en el rostro.

En el video, viralizado en Facebook, se observa el momento en que un hombre que tiene una gorra está junto a dos agentes de la fuerza especial de la Policía. Por lo que se aprecia, el ciudadano hace un gesto para quitarse algo del rostro.

Por los comentarios de las personas que hicieron el video y la que acompañan a la descripción de la publicación, los policías obligan al hombre a quitarse un piercing que tenía en el labio. Los uniformados no se retiran sin antes cumplir con su cometido.

“Me pregunto: acaso los de Lince tienen autoridad para mandar a quitarte un arito. ¿En qué ley está eso? ¿Acaso ese es el delito del muchacho: un arito?”, se pregunta la persona que subió el video en el grupo “Somos de Caaguazú”.

Al respecto, el subjefe del grupo Lince, subcomisario Roberto Roa Cañete, dijo conocer el caso pero no brindó declaraciones al respecto, afirmando que no tenía la autorización para hablar sobre el hecho. La comisaria Elisa Ledesma, jefa de Relaciones Públicas de la Policía, dijo haber escuchado del tema, pero que no contaba con los detalles y se comprometió a investigar.

No se trata de la primera vez que agentes de esta unidad se ven involucrados en procedimientos que van más allá de sus atribuciones. A inicios de marzo, corrió como reguero de pólvora un video en que agentes de Lince propinan un manotazo a un joven que iba en motocicleta.

En aquella oportunidad, el subcomisario Roa había manifestado que los agentes fueron sometidos a sumario al reconocer que no actuaron conforme al protocolo.