Obligarán a cerrar comercios esteños

Una vez más, la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías (ANR), obligará a los comerciantes esteños a mantener cerrados sus negocios el 3 de febrero, fecha fundacional y patronal de la capital del Alto Paraná.

A través de la resolución 2.458 IM, del 20 de enero, la intendenta Sandra McLeod de Zacarías (ANR) dispuso asueto distrital para este viernes 3 de febrero, para conmemorar el aniversario y que toda la ciudadanía pueda participar en los actos oficiales y litúrgicos.

Sin embargo, quienes habiliten sus tiendas serán pasivos de multas y los fiscalizadores de la Municipalidad recorrerán la ciudad para garantizar que la resolución sea cumplida.

"Se declara asueto el viernes 3 de febrero. El cumplimiento será obligatorio para la banca, la industria y el comercio y corresponderá a la institución municipal aplicar las sanciones. Para eso se dará poder a los fiscalizadores, a la Dirección de Orden y Seguridad y a la Policía Municipal", reza parte de la resolución municipal.

Recordemos que esta no es la primera vez que Sandra McLeod de Zacarías firma una arbitraria resolución: el año pasado, muchos comerciantes cuestionaron similar medida y la calificaron de “dictatorial”, ya que la colorada inclusive desplegó cuadrillas para cerrar y multar a todos los que no acataban su decisión. Inclusive, la directora general del Trabajo, Catalina Ocampos, consideró que un municipio no está facultado para sancionar a comerciantes que trabajen en asueto, con respecto a la polémica resolución municipal del cese de actividades en Ciudad del Este.